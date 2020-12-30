У Зеленского осудили действия КСУ после отстранения Тупицкого: суд ответил

Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский назвал странным созыв специального пленарного заседания КСУ.

Это произошло после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца. Об этом Вениславский заявил эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Президент, согласно с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. Отстранение не означает прекращение полномочий судьи КСУ, не означает его увольнение. Странным кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ", – сказал нардеп.

По его словам, в данном случае совершенно не предусмотрен законом созыв такого специального пленарного заседания КСУ.

"Кроме того, я хочу подчеркнуть, что указ президента об отстранении Тупицкого набирает юридической силы с момента его принятия. То есть со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и.о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ – это проявление правового нигилизма", – отметил Вениславский.

В свою очередь, в КСУ заявили, что судья Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности, а Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий.

По мнению судей, глава государства нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

Также в КС отметили, что президент своим указом противоправно вмешался в деятельность судьи Конституционного суда и препятствует выполнению им своих служебных обязанностей. За это предусмотрена юридическая ответственность.

В Telegram Офиса президента отреагировали на заявление КСУ, заявив, что Закон "О Конституционном суде Украины", регламент Конституционного суда и Положение об официальном сайте Конституционного суда четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ.

В ОП напомнили, что ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного суда сообщения правового департамента секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и по своему содержанию являющегося присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе – уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", – сказано в заявлении Офиса президента.

В ОП ответили на заявление КСУ Telegram ОП

В Офисе генерального прокурора Украины, заявили, что Указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Тупицкого соответствует требованиями законодательства, а позиция КСУ необоснована.

Там подчеркнули, что законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах.

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