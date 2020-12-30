У Зеленського засудили дії КСУ після відсторонення Тупицького: суд відповів

Народний депутат від фракції "Слуга народу", представник президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді України Федір Веніславський назвав дивним скликання спеціального пленарного засідання КСУ.

Це відбулося після відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади на два місяці. Про це Веніславський заявив ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Президент, згідно з тими повноваженнями, які йому надають Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, ухвалив рішення про відсторонення Тупицького з посади на два місяці. Відсторонення не означає припинення повноважень судді КСУ, не означає його звільнення. Дивною здається інформація, розміщена на офіційному сайті КСУ, про те, що скликається спеціальне пленарне засідання, оскільки за тим самим законом про КСУ спеціальне пленарне засідання розглядає тільки питання про надання згоди на затримання, утримання під вартою або на арешт судді КСУ", – сказав нардеп.

За його словами, у цьому випадку абсолютно не передбачено законом скликання такого спеціального пленарного засідання КСУ.

"Крім того, я хочу наголосити, що указ президента про відсторонення Тупицького набирає юридичної сили з моменту його ухвалення. Тобто з учорашнього дня Тупицький уже не є в.о. судді, тимчасово відсторонений, відповідно, він не може давати вказівки про скликання спеціального пленарного засідання КСУ. А скликати може тільки голова КСУ або особа, яка виконує повноваження голови КСУ. Тому інформація на сайті КСУ – це прояв правового нігілізму", – зазначив Веніславський.

Утім, у КСУ заявили, що суддя Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки, а Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

На думку суддів, глава держави порушив приписи ст. 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України.

Також у КС зазначили, що президент своїм указом протиправно втрутився в діяльність судді Конституційного Суду й перешкоджає виконанню ним своїх службових обов'язків. За це передбачено юридичну відповідальність.

У Telegram Офісу президента відреагували на заяву КСУ, заявивши, що закон "Про Конституційний Суд України", регламент Конституційного Суду та положення про офіційний сайт Конституційного Суду чітко визначають, яку інформацію можна розміщувати на сайті КСУ.

В ОП нагадали, що ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого й такого, що за своїм змістом є наданням повноважень Конституційного Суду правовим департаментом.

"Розміщення таких "висновків" та "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" та "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадових осіб, які дали розпорядження на їхнє розміщення, необхідно притягнути до юридичної, серед іншого – кримінальної, відповідальності за привласнення повноважень Конституційного Суду", – йдеться в заяві Офісу президента.

В ОП відповіли на заяву КСУ Telegram ОП

В Офісі генерального прокурора України заявили, що указ Зеленського про відсторонення глави Конституційного Суду Тупицького відповідає вимогами законодавства, а позиція КСУ необґрунтована.

Там підкреслили, що законодавство України потрібно застосовувати в комплексі з урахуванням норм, що містяться у профільних кодексах і спеціальних законах.

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