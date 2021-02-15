У Зеленского объяснили суть законопроектов, урезающих полномочия скандального ОАСК

Поданные президентом Владимиром Зеленским законопроекты относительно сокращения полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК) призваны среди прочего уменьшить количество ситуативных, заказных решений.

Об этом заявил представитель главы государства в Конституционном суде (КСУ), депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24". По его словам, инициатива гаранта по поводу судебной власти полностью соответствует Основному закону.

"Действия президента, который зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты и инициировал их рассмотрение, полностью соответствуют Конституции, поскольку президент имеет право законодательной инициативы", – отметил он.

Вениславский добавил, что эти законопроекты обязательно должны получить положительный вывод Высшего совета правосудия. Никаких вопросов к тому, каким образом судебная власть реагирует на такие изменения подсудности отдельных категорий дел, считает он, не будет, как только станут известны соответствующие выводы.

Нардеп подчеркнул, что документы предусматривают изменение подсудности отдельных категорий дел. И в этом контексте он напомнил о скандальных решениях Окружного админсуда Киева.

"ОАСК на сегодняшний день имеет эксклюзивное право на рассмотрение таких споров, и видим, что его деятельность далеко не однозначно оценивается как политологами, юристами, так и обществом в целом. Подсудность меняется на более высокий уровень, на компетенцию Верховного суда, который подвергся качественному обновлению. Думаю, ситуативных, заказных решений от Верховного суда нужно ожидать в разы меньше", – пояснил Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал представление законопроектов, которые должны урезать полномочия скандального Окружного административного суда Киева. Он отметил, что уже 15 февраля эти документы будут опубликованы на сайте Верховной Рады.