Зеленский подписал законопроекты, урезающие полномочия скандального ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые должны урезать полномочия скандального Окружного административного суда Киева.

Глава государства отметил, что 15 февраля подписанные им документы будут опубликованы, передает ТСН.

"Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", – пояснил гарант.

Зеленский подчеркнул, что среди подписанных им документов – проект закона о Высшем совете правосудия.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали – это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должен быть в понедельник (15 февраля – Ред.)", – подытожил он.

В ОП объяснили, что в случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются с исключительной подсудности ОАСК и будут переданы Верховному Суду в качестве суда первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в работу государственных деятелей и злоупотреблении влиянием.

1 февраля детективы НАБУ зачитали Вовку ходатайство об отстранении его от должности. Им пришлось идти за судьей несколько километров, поскольку тот отказывался слушать или брать какие-то документы.

8 февраля Вовка не смогли принудительно доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда, потому что не нашли его.