У Зеленского объяснили, почему США важно присоединиться к переговорам по Донбассу

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах.

По ее словам, это поможет сделать их максимально эффективными. Об этом Свириденко сообщила во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, сказано на сайте Офиса президента.

При этом замглавы ОП подчеркнула, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы, для противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", – отметила Свириденко.

Кроме того, она подчеркнула, что наше государство было бы благодарно, если бы США рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций против России до окончания войны в Украине.

По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

Напомним, 3 марта американский президент Джо Байден на год продлил санкции против России, которые были введены в 2014 году из-за того, что она оккупировала Крым и часть Донбасса.

США и Европейский Союз должны еще больше усилить действие санкций против РФ, что поможет снизить уровень эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО, считает Леонид Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Bloomberg заявили, что США и Великобритания взвешивают дополнительные ограничения против России за применение химического оружия, причем варианты колеблются от мер против олигархов до крайнего шага – нацеливания на государственный долг страны.