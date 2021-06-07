У Зеленского анонсировали телефонный разговор с Байденом: известны темы для обсуждения

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут телефонный разговор в понедельник, 7 июня, вечером. Центральной темой диалога двух лидеров станет перспектива урегулирования ситуации на временно оккупированном Донбассе.

Об этом журналистам сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Кто именно стал инициатором звонка, он не указал.

"Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов – Украины и США. Цель разговора очевидна – обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнерских позиций по ситуации на украинском Донбассе", – указал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в западной прессе появилась информация о том, что глава Белого Дома Джо Байден был готов пригласить в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского накануне саммита с лидером России Владимиром Путиным, который пройдет 16 июня в Женеве. Однако масштабная смена руководства в НАК "Нафтогазе" якобы переменила планы правителя Соединенных Штатов.