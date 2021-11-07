Эксперт о применении Bayraktar на Донбассе: у России связаны руки, такой техники у оккупантов нет

Успешное использование украинской армией беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе стало событием стратегического значения. Российско-оккупационным войскам был нанесен большой моральный удар, ведь в РФ подобной военной техники нет.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. "Беспилотников такого уровня у России просто нет физически. И неизвестно, когда появятся", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

Эксперт подчеркнул, что ВСУ используют БПЛА уже в течение полугода, но впервые применили Bayraktar "в ударном варианте". "Использовали всего один боеприпас. Как было видно, даже российские военнослужащие не погибли, потому что убежали", – напомнил он.

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Однако, как уверен Самусь, наибольший эффект этого события был информационным, а не военным. "Информационный эффект от этого удара был очень мощным, я бы сказал, стратегического значения. Россия не смогла его нейтрализовать", – подчеркнул он.

Эксперт объяснил, с чем была связана острая реакция страны-агрессора на этот удар: "У России есть много макетов, но ударного беспилотника, уже прошедшего боевые испытания, у них нет".

"У них есть израильские беспилотники. Они успели до войны с Украиной закупить себе целую производственную линию, но они не ударные. Это только разведывательные беспилотники", – сказал Самусь.

Он отметил, что РФ наверняка пыталась каким-то образом договориться с Турцией о поставках "Байрактаров", "но Турция пока не поддалась этому". "Я думаю, что у России есть шанс лишь каким-то образом скопировать или украсть такую технологию. Но удастся ли им довести это до промышленных серийных образцов – это вопрос", – добавил эксперт.

Учитывая это, он заявил, что у российско-оккупационных войск на Донбассе есть серьезный повод для беспокойства, а моральный дух наемников от этой новости не повысится.

"На оккупированном Донбассе у России связаны руки, потому что они не могут использовать и свою противовоздушную оборону настолько широко, потому что это сразу покажет, кто там чем руководит, кто реальный оккупант. Оккупационный контингент, особенно военнослужащие, завербованные из числа украинского населения оккупированных территорий просто будет деморализован. Ведь ты не знаешь, когда к тебе прилетит эта ракета, оказывается, Россия ничем не может помочь", – предположил Самусь.

Как писал OBOZREVATEL, 26 октября ВСУ впервые применили против врага ударный беспилотник Bayraktar. В результате удара была уничтожена пушка, из которой оккупанты вели обстрел населенного пункта Гранитное.