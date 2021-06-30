Путин назвал украинцев и россиян одним народом. Видео

Президент Владимир Путин не считает Украину недружественной страной. Политик снова назвал украинцев и русских одним народом.

Соответствующее заявление он сделал во время "Прямой линии". В то же время глава РФ отметил, что результаты работы руководства Украины разрушительны.

"Я не считаю, что украинский народ – недружественный. Я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ. Смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, Европы и других стран мира. Из Африки вообще "черненкие" приезжают... Вроде они и не похожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своими единствами...", – отметил он.

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