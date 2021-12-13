У Путина отреагировали на слова Зеленского о референдуме по Донбассу: интересует, как будет сформулирован вопрос

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины. В то же время в Москве интересуются, какой может быть формулировка выносимых на него вопросов.

Кроме того, у Путина в очередной раз заявили, что Россия якобы не является стороной конфликта на востоке Украины, поэтому не может повлиять на его урегулирование. Об этом сообщает издание ТАСС.

По словам Пескова, власти Украины якобы должны налаживать прямые контакты с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своей беседі с американским лидером Джо Байденом. В частности, они касались референдума по Крыму и прямых переговоров с Россией. Также глава государства отметил, что Киев не исключает референдума по оккупированным территориям Донбасса.

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После этого пятый президент Петр Порошенко заявил, что вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.

Кроме того бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что заявление президента Зеленского о том, что Киев не исключает проведения референдума по оккупированным территориям Донбасса и Крыма, противоречит Конституции.