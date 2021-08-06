У Путина отреагировали на слова Зеленского о будущем Крыма: Шойгу попытался шутить

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу не смог не отреагировать на заявление украинского гаранта Владимира Зеленского, который днем ранее заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Чтобы обозначить свою позицию по этому вопросу, представитель страны-агрессора вспомнил старый одесский анекдот.

Известно, что Шойгу крайне негативно относится к высказываниям, которые не соответствуют официальной позиции Москвы по крымскому полуострову. Но, как передает агентство "ТАСС", на встрече со СМИ Красноярска 6 августа министр обороны "выдавил" из себя шутку.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", – "блеснул" Шойгу.

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Он добавил, что данная шутка – пример неизменной принадлежности Крыма к России.

"Приходят и уходят власти, сменяются правительства, а Крым был, есть и будет российским", – заключил российский чиновник.

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