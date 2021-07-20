У Путина открестились от Донбасса в составе России

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак считает, что выдача российских паспортов не может рассматриваться в качестве инструмента для включения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в состав страны-агрессора. Также он назвал количество украинцев, получивших гражданство РФ.

В интервью французскому изданию Politique Internationale Козак пояснил, что раздача паспортов "носит исключительно гуманитарный характер". По его словам, документы выданы 470 тысячам жителей Донбасса.

"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера", – приводит слова Козака сайт посольства РФ во Франции.

"Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России…", – добавил он.

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По словам Козака, действия России якобы не противоречат международно-правовым нормам и практике других государств.

Представитель администрации Путина добавил, что "как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении и общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен".

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что выдача российских паспортов на Донбассе противоречит Минским договоренностям, а также нарушает их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ТКГ назвали причину активизации раздачи гражданства РФ в ОРДЛО. По словам представителя Украины Татьяны Ивановой, это делается для того, чтобы не дать жителям покинуть регион.