МИД Украины о выдаче российских паспортов на Донбассе: это бомба замедленного действия

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия разрушает Минские договоренности тем, что массово выдает жителям ОРДЛО российские паспорта. Целью соглашений является восстановление нашего суверинитета, чему эта паспортизация никоим образом не способствует.

Такое заявление сделал спикер украинского МИД Олег Николенко, передает "Lb.ua". Он добавил, что таким образом страна-агрессор пытается расширить идеологию "русского мира".

"Российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", – отметил Николенко.

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В МИД неоднократно говорили о том, что международное сообщество должно более жестко реагировать на выдачу российских паспортов на Донбассе. В ведомстве рассматривают возможность того, что даже после деоккупации региона РФ сможет использовать наличие гражданства России у местных жителей в свою пользу.

"Фактически, это – русская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", – подчеркнул представитель министерства.

Николенко отметил, что паспортизация является одной из гибридных тактик РФ, направленных против государств-соседей. Так, прикрываясь "защитой российских соотечественников", Россия уже оккупировала часть Украины и Грузии и вмешивается во внутренние дела балтийских стран.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что раздача паспортов этой страны жителям Донбасса является "суверенной прерогативой суверенных государств". Николенко ответил, что МИД РФ можно "только посочувствовать", если ему "трудно понять" последствия деструктивной российской политики".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина отреагировали на слова Зеленского о "стене" на Донбассе. Во время своего интервью украинский президент допустил, что план может быть реализован, но принимать решение должны сами украинцы на референдуме.