У Путина осталось очень мало времени: что говорят на Западе об ультиматуме РФ и возможном вторжении в Украину

21 декабря глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ имеет полное право "принимать военно-технические меры" в ответ на "агрессивные" действия НАТО. Слова российского лидера многие восприняли как прямую угрозу начать вторжение на территорию Украины, около границы которой продолжает скапливаться российская армия.

Насколько серьезными считают угрозы Кремля западные эксперты и СМИ – рассказывает OBOZREVATEL.

На протяжении почти трех месяцев западные и украинские эксперты гадали, чего же добивается Владимир Путин очередной переброской войск? Версии были самые разные: от попытки вернуться к проекту "Малороссия" до политических сигналов Вашингтону и стремления ускорить сертификацию "Северного потока-2".

Требования российских властей стали понятны после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Последний выдвинул условие, при котором РФ отведет свои войска от границы, – гарантия невступления Украины и Грузии в НАТО. Глава Кремля уверен, что сближение Киева с Альянсом приведет к появлению на нашей территории ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем.

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В РФ также считают, что у Запада есть "планы по постоянному приближению" к российским границам своей военной инфраструктуры, в том числе "самого современного и высокоточного" вооружения. Подробнее об этом читайте здесь.

"Россия выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять", – считает сенатор-республиканец Джим Риш и подчеркивает, что РФ могла сознательно это сделать, чтобы, получив западное "нет", создать повод для новой войны.

Аналогичным мнением в комментарии BBC поделился Иэн Келли, служивший представителем США при ОБСЕ и послом в Грузии. "Когда страны всерьез хотят обсудить документы, они не публикуют их. Сам факт публикации фактически делает их требованием, а не приглашением к переговорам", – отметил он.

Дипломат также согласился, что предложения Кремля оказались настолько односторонними, что их обсуждение обречено на провал. "Они знают, что мы не будем обсуждать с Россией европейскую безопасность без привлечения наших союзников... Я боюсь, что это просто предлог и оправдание для военных действий", – добавил Келли.

Бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн также соглашается, что "гарантии безопасности" могут служить ультиматумом, отвержение которого будет использовано для начала войны". Но в то же время, считает он, они могут быть "стартовым предложением в попытке заставить Запад участвовать в переговорах".

Другой британский эксперт, директор Института России в Королевском колледже Лондона Сэм Грин, призывает не придавать слишком большого значения словам президента РФ. "Ответы нужно искать не в его выступлениях. Они – в тонкостях российской политики и в том, что помогает власти Путина", – подчеркнул он.

Бывший посол США в России Майкл Макфол констатирует, что спрогнозировать реакцию Запада на новую агрессию против Украины очень трудно. А недавние слухи о том, что Вашингтон рассматривает возможность поддержки партизанского движения против российской армии, он называет спекуляцией. "Слишком рано говорить об этом – все зависит от того, как поступит Россия", – добавляет эксперт.

По мнению дипломата, сейчас можно точно предсказать экономические и политические санкции, а также пересмотр существующих договоров между странами. В частности, речь может идти об акте Россия-НАТО, подписанного в 1997 году. Этот документ ограничивает военное присутствие американских и натовских войск на территории стран Балтии.

Также Макфол называет возможность пересмотра приоритетов Вашингтона во внешней политике. Сейчас администрация президента Байдена направляет основные ресурсы на соперничество с Китаем, но в случае эскалации в Украине значение российской угрозы может вырасти.

Западные эксперты признают, что российская армия существенно превосходит украинскую – как по численности солдат, так и количеству вооружения. Но в тоже время они подчеркивают, что в случае вторжения Россия потеряет очень много жизней, тысячи своих военных. Ведь ВСУ очень мотивированы и подготовлены значительно лучше, чем в 2014 году.

По словам аналитика Международного института стратегических исследований Йоханна Мишеля, РФ может попытаться использовать свое превосходство в радиоэлектронной войне, чтобы "парализовать командование и заблокировать связь с полевыми частями". Но боевой опыт Украины на Донбассе, средства ПВО ближнего действия и противотанковое вооружение, в том числе комплексы Javelin, помогут замедлить любое наступление России", — говорит Мишель.

Американский генерал-лейтенант Бен Годжес прогнозирует, что российские войска могут попытаться прорваться на юг и запад от оккупированного Донбасса, чтобы проложить коридор в Крым и Черное море. "Но и эта ограниченная цель приведет к большим российским потерям", – пишет издание Reuters.

Эксперт Стокгольмского международного института исследования мира Симон Веземан считает, что для Кремля "это не будет легкая победа". По его словам, Путину придется оправдываться перед собственным населением за десятки тысяч смертей росийских солдат только в первые несколько дней.

"Попробуйте вторгнуться в такую ​​страну, как Украина, с населением, которое явно настроено против вас, вооруженным до зубов, где большинство мужчин имеют хотя бы элементарную военную подготовку, которую до сих пор помнят... Это Чечня, умноженная на десять, или Грузия, умноженная на 30", – говорит Веземан.

Все же посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен считает маловероятной крупномасштабную военную операцию России против Украины. По ее словам, четкие слова европейских политиков и своевременная координация послали правильные сигналы в направлении Москвы.

"За последние недели мы также не видим значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России", – отметила она.

Заявляя о необходимости наращивания военного потенциала в свете угрозы со стороны НАТО, "российское руководство занимается типичной подменой причины и следствия", отмечает Мириам Космель, немецкий эксперт по Восточной Европе.

"Никаких угроз для оборонительных интересов России на данный момент не существует. На российских границах нет скоплений войск, которые можно было бы считать подготовкой к вторжению. Это – фикция Москвы", – констатирует она.

Работая со сценариями региональных войн – будь то Украина, Черное море или страны Балтии – и целенаправленно раскручивая спираль эскалации, Москва надеется получить ключевые стратегические преимущества перед США и НАТО, указывает эксперт в интервью DW.

"Я не думаю, что Путин всерьез полагает, что США или НАТО дадут письменное согласие на требования России по "гарантиям безопасности". Но в этом-то и состоит опасность. Не исключено, что Путин в конечном счете окажется в плену своей эскалационной политики, если за словами не последуют дела. В таких условиях опасность реального нападения на Украину становится все серьезнее", – добавляет она.

Это мнение разделяет профессор политологии из университета Зигена Эберхард Шнайдер. "Путин загнал себя в ловушку. Глава Кремля знает, что США и НАТО не могут выполнить этих условий. При этом он не может каждые полгода перебрасывать войска туда-сюда, поскольку рано или поздно эти мероприятия будут выглядеть неправдоподобно".

Россия и сегодня продолжает наращивать силы на границе с Украиной и стягивает военную технику. Москва с ноября перебросила в приграничные районы "танки, артиллерию и системы", пишет в недавнем материале агентство Bloomberg. И это неспроста, считает российский политолог Федор Крашенинников.

По его словам, Путин торопиться и повышает ставки, так как время работает против него. "Он не может бесконечно держать на границах огромную армию в боевой готовности, не может бесконечно продавать своему электорату образ победоносного лидера без каких-либо зримых побед, не может бесконечно откладывать разговор о насущных проблемах страны, ссылаясь на острый кризис в отношениях с Западом", – отмечает он.

Эксперт констатирует: если в ближайшие дни не наступит развязка, то уже через несколько недель Путин волей-неволей будет вынужден вернуться к регулированию розничных цен на макароны и гречку, безуспешным призывам к россиянам вакцинироваться и мириться с ограничениями на фоне очередной волны пандемии.