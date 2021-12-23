Обманутая Россия и плохой Зеленский: как Путин на пресс-конференции жаловался на Украину и Запад. Главные заявления

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Говорил политик, в частности, о возможном нападении на Украину, газовом давлении на Европу, ультиматуме НАТО, вспомнил даже об оккупации Крыма.

OBOZREVATEL собрал основные заявления главы страны-агрессора.

О Западе

Путин заявил о давлении Запада на Россию, которое можно объяснить только тем фактом, что "западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР".

"Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", – сказал политик.

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О НАТО

Путин отрицательно высказался о вступлении Украины в состав НАТО. По его словам, Россия "обеспечить свою безопасность". А угроза, считает политик, выражается в том, что "Штаты поставили ракеты "на пороге нашего дома". "Как бы отнеслись американцы, если бы мы установили ракеты на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой?" – отметил он.

"Если Украина будет в НАТО, значит, и там будут ракеты. Вот о чем речь! Разве мы угрожаем кому-то? Запад должен дать гарантии безопасности России – немедленно и сейчас, а не требовать их от нас", – добавил он.

Об Украине

Глава Кремля снова раскритиковал украинские законы о государственном языке и коренных народах. Путин считает, что с их помощью власти "выдавливают русских и русскоязычных жителей с территорий, на которых те проживают исторически".

Также политик традиционно поделился своими познаниями в области истории: "Мы стараемся не забывать, кто Украину создал – Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года и 24-го в Конституции", – добавил он.

Также Путин уверен, что в Украине сейчас "нищета", а всех "готовят к суровой зиме". "Когда депутаты Верховной Рады приезжают в регионы, пенсионеры спрашивают: "За что вы нас уничтожаете?". И плюются в экран, глядя на заявления представителей сегодняшней власти", – отметил он.

О "гарантиях безопасности"

Глава Кремля положительно оценил реакцию Вашингтона на требования о так называемых "гарантиях безопасности". Президент также добавил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от требований обеспечения безопасности России "сегодня и на историческую перспективу".

Путин традиционно вспомнил о неких гарантиях нерасширения НАТО на восток, которые представители Альянса якобы дали в устной форме экс-главе СССР Михаилу Горбачеву. В этом контексте политик заявил, что Россию "надули, просто нагло обманули".

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы", – подчеркнул он.

О возможности вторжения

Журналисты спросили главу Кремля о возможности вторжения российских войск в Украину, но тот начал рассказывать о том, что Киев хочет провести "военную операцию на Донбассе". А Запад, по его словам, заранее пытается заставить Россию не вмешиваться и угрожает санкциями.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что, возможно, готовят третью военную операцию [на Донбассе] и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать – такие и такие новые санкции будут. И готовятся, возможно, к этому", – считает политик.

Путин также думает, что Запад пытается сделать из Украины "антироссию" и будет постоянно накачивать ее современным оружием.

"Как Россия должна жить в исторической перспективе? Постоянно с оглядкой, какие новые системы вооружения поставлены. А затем под прикрытием этих систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе военным путем и вопрос Крыма тоже", — объяснил он.

Об оккупации Крыма

Российский президент заявил, что РФ не могла поступить иначе, ее якобы вынудили оккупировать полуостров. Традиционно Путин вспомнил о "кровавом госперевороте" и "сжигании людей" во время Майдана.

"Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло. Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке?" – отметил он.

Политик также добавил, что до 2014 года руководству страны-агрессора якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении Крыма.

О войне на Донбассе

Путин снова обвинил Украину в нарушении Минских договоренностей и подчеркнул, что именно поэтому предложил президенту США Джо Байдену провести переговоры по "гарантиям безопасности".

Также он снова переложил ответственность за войну на Донбассе на Киев, а Россию он назвал всего лишь "посредником": "нас хотят сделать стороной конфликта".

О газовом давлении на Европу

Глава Кремля отрицает тот факт, что Россия при помощи газа пытается надавить на ЕС. Высокие цены он назвал последствиями разрушения системы долгосрочных контрактов на поставки топлива.

Об украинской власти

А вот что Путин сказал о действующем президенте Украины: "вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире, Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как говорят в Украине, "нациков".

"Мы готовы работать с теми силами, которые хотят выстроить добрососедские отношения с Россией. А против этих сил – внесудебные расправы, санкции или просто убийства на улицах. Убийц никто не ищет... Украина уничтожает тех людей, которые хотят с нами работать".