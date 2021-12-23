Обманутая Россия и плохой Зеленский: как Путин на пресс-конференции жаловался на Украину и Запад. Главные заявления

Виталий Семченко
Политика
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Обманутая Россия и плохой Зеленский: как Путин на пресс-конференции жаловался на Украину и Запад. Главные заявления

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Говорил политик, в частности, о возможном нападении на Украину, газовом давлении на Европу, ультиматуме НАТО, вспомнил даже об оккупации Крыма.

OBOZREVATEL собрал основные заявления главы страны-агрессора.

  • О Западе

Путин заявил о давлении Запада на Россию, которое можно объяснить только тем фактом, что "западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР".

"Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", – сказал политик.

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  • О НАТО

Путин отрицательно высказался о вступлении Украины в состав НАТО. По его словам, Россия "обеспечить свою безопасность". А угроза, считает политик, выражается в том, что "Штаты поставили ракеты "на пороге нашего дома". "Как бы отнеслись американцы, если бы мы установили ракеты на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой?" – отметил он.

"Если Украина будет в НАТО, значит, и там будут ракеты. Вот о чем речь! Разве мы угрожаем кому-то? Запад должен дать гарантии безопасности России – немедленно и сейчас, а не требовать их от нас", – добавил он.

  • Об Украине

Глава Кремля снова раскритиковал украинские законы о государственном языке и коренных народах. Путин считает, что с их помощью власти "выдавливают русских и русскоязычных жителей с территорий, на которых те проживают исторически".

Также политик традиционно поделился своими познаниями в области истории: "Мы стараемся не забывать, кто Украину создал – Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года и 24-го в Конституции", – добавил он.

Также Путин уверен, что в Украине сейчас "нищета", а всех "готовят к суровой зиме". "Когда депутаты Верховной Рады приезжают в регионы, пенсионеры спрашивают: "За что вы нас уничтожаете?". И плюются в экран, глядя на заявления представителей сегодняшней власти", – отметил он.

  • О "гарантиях безопасности"

Глава Кремля положительно оценил реакцию Вашингтона на требования о так называемых "гарантиях безопасности". Президент также добавил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от требований обеспечения безопасности России "сегодня и на историческую перспективу".

Путин традиционно вспомнил о неких гарантиях нерасширения НАТО на восток, которые представители Альянса якобы дали в устной форме экс-главе СССР Михаилу Горбачеву. В этом контексте политик заявил, что Россию "надули, просто нагло обманули".

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы", – подчеркнул он.

  • О возможности вторжения

Журналисты спросили главу Кремля о возможности вторжения российских войск в Украину, но тот начал рассказывать о том, что Киев хочет провести "военную операцию на Донбассе". А Запад, по его словам, заранее пытается заставить Россию не вмешиваться и угрожает санкциями.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что, возможно, готовят третью военную операцию [на Донбассе] и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать – такие и такие новые санкции будут. И готовятся, возможно, к этому", – считает политик.

Путин также думает, что Запад пытается сделать из Украины "антироссию" и будет постоянно накачивать ее современным оружием.

"Как Россия должна жить в исторической перспективе? Постоянно с оглядкой, какие новые системы вооружения поставлены. А затем под прикрытием этих систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе военным путем и вопрос Крыма тоже", — объяснил он.

  • Об оккупации Крыма

Российский президент заявил, что РФ не могла поступить иначе, ее якобы вынудили оккупировать полуостров. Традиционно Путин вспомнил о "кровавом госперевороте" и "сжигании людей" во время Майдана.

"Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло. Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке?" – отметил он.

Политик также добавил, что до 2014 года руководству страны-агрессора якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении Крыма.

  • О войне на Донбассе

Путин снова обвинил Украину в нарушении Минских договоренностей и подчеркнул, что именно поэтому предложил президенту США Джо Байдену провести переговоры по "гарантиям безопасности".

Также он снова переложил ответственность за войну на Донбассе на Киев, а Россию он назвал всего лишь "посредником": "нас хотят сделать стороной конфликта".

  • О газовом давлении на Европу

Глава Кремля отрицает тот факт, что Россия при помощи газа пытается надавить на ЕС. Высокие цены он назвал последствиями разрушения системы долгосрочных контрактов на поставки топлива.

  • Об украинской власти

А вот что Путин сказал о действующем президенте Украины: "вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире, Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как говорят в Украине, "нациков".

"Мы готовы работать с теми силами, которые хотят выстроить добрососедские отношения с Россией. А против этих сил – внесудебные расправы, санкции или просто убийства на улицах. Убийц никто не ищет... Украина уничтожает тех людей, которые хотят с нами работать".

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