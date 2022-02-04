У Путина есть 5 вариантов развития событий, кроме прямого вторжения в Украину – CNN

Несколько последних недель весь мир говорит о возможном вторжении российской армии на территорию Украины и начале полномасштабной войны. В Белом доме считают, что вторжение "неизбежно", а государства поставляют Украине военную помощь и готовят против Кремля сокрушительные санкции. В то же время, у Владимира Путина может быть и другой план действий.

Об этом в статье пишет аналитик CNN по международной безопасности Ник Патон Уолш. Он обозначил пять вещей, которые Путин может сделать с Украиной, но которые не предполагают прямого вторжения.

1. Ничего

Окружение Путина, предполагает автор, убеждает его в том, что Москва должна предпринимать любые шаги для того, чтобы не выглядеть слабой. В то же время есть вариант, что советники могут убедить Путина, что отсутствие действий – единственное тактически мудрое и геополитически сильное решение.

Видео дня

"Это зависит от того, как он получает информацию от плотной клики, которая его окружает, снабжая несбалансированными и неполными данными о том, насколько успешным может быть каждый из вариантов", – пишет автор материала.

2. Что-то, что нельзя предположить

Действия главы Кремля могут быть абсолютно непредсказуемыми. Издание пишет, что оказавшись у власти Путин бросил вызов ожиданиям и прогнозам – вторгся в Чечню, арестовал олигарха Михаила Ходорковского, оккупировал украинский Крым, присоединился к сирийскому конфликту. "У Путина есть много вариантов, как оставить свой след, не вторгаясь в соседей, но его способность удивлять известна давно", – говорится в статье.

3. Пытаться урегулировать конфликт на востоке Украины

Минский процесс, в рамках которого европейские страны, стремятся к постоянному урегулированию ситуации, может получить новую жизнь. "Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут даже кратко поговорить. Но внутри страны каждой из сторон трудно уступить. Москва не может этого сделать ни идеологически, ни практически: марионетки Кремля на Донбассе слишком укоренились, как и их риторика о правах на землю", – пишет CNN.

4. Признать независимость "Л/ДНР"

Признание террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Путин мог бы назвать "миротворческой миссией для защиты от украинских сил".

"Однако на самом деле это проигрышная ситуация для Кремля. Это может обеспечить краткий момент самоутверждения, но может привести к разрушительным санкциям со стороны США и означать, что экономический беспорядок двух анклавов полностью принадлежит Москве", – говорится в статье.

Размещение российских войск на линии фронта также может привести к втягиванию России в полномасштабную войну, если кто-то погибнет на линии соприкосновения, предполагает автор.

5. Оставить многотысячные войска в Беларуси

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в настоящее время в Беларуси находится 5 тысяч военнослужащих России, а к началу февраля их может быть до 30 тысяч человек. Совместные учения российских и белорусских войск могут просто сойти на нет, если Путин решит оставить часть или все эти силы на месте, говорится в материале.

"Это может создать угрозу для Киева в ближайшие годы, поскольку украинская столица находится всего в двух часах беспрепятственного перемещения от Беларуси. Путин может нависнуть над Польшей-членом НАТО на западе и даже над странами Балтии на севере. Это фактически поглотило бы Беларусь, меньшую и более слабую соседку России, чей сильный лидер является международным изгоем, подавляющим инакомыслие с уродливой жестокостью", – пишет Уолш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения. Такие данные рассекретила американская разведка, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ролик может представлять собой "натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать тела погибших и актеры, изображающие людей в трауре, а также кадры разрушенных объектов".