Турчинов: то, в чем обвиняют Павловского и Шандру, это не "змова", а надлежащее выполнение служебных обязанностей

В Украине происходит реинкарнация режима Януковича с его главными признаками – это правовой нигилизм, произвол правоохранительных органов, заказные дела и неправосудные решения. Конкретным подтверждением этого является преследование боевого генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузница на Рыбацком", которые подрывают обороноспособность государства.

Об этом заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, сообщила пресс-служба "ЕС". Он отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город.

"В настоящее время в Печерском суде происходит заказанная властью расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", – заявил Турчинов.

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"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", – отметил екссекретар СНБО.

Также он подчеркнул, что предприятие "Кузня на Рыбацком", вероятно, одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны.

"В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузница на Рыбацком" смогла организовать производство броневых артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятие и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", – заявил руководитель штаба "ЕС".

Он отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны.

"К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять на вооружение, создается искусственное дело, и в итоге мы видим опять пустой и грязный пиар. Мы видим на фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже пол года прошло и опять не подписываются, не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники – и одновременно обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", – констатировал Турчинов.

"Я не удивляюсь, что срываются оборонные заказы. Потому что когда такие абсурдные дела открываются против тех, кто выполняет свои обязанности, – чиновники, те же генералы просто боятся подписывать соглашения, понимая что в любое время они могут быть брошены за решетку", – отметил он.

"Абсурдность этого дела, его заказ подтверждает и факт залога. 440 млн гривен для каждого. Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве. Не в государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 млн, который попадает в 10-ку крупнейших залогов", – подчеркнул Турчинов.

"Змова – это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам – "вагнеровцам ", что уничтожали украинцев. Змова – это когда запрещают нашим военным защищать свою страну и реагировать на военные провокации российских наемников. Змова – это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандра, это не "змова", это надлежащее выполнение служебных обязанностей", – резюмирует Александр Турчинов.

Ранее в "Европейской солидарности" назвали дело против генерала Павловского заказом из Москвы, особенно циничным, ведь он был одним из командиров героической обороны Мариуполя в 2014 году.