Суд над боевым генералом Павловским – это выполнение заказа Москвы – "ЕС"

Дело против генерал-лейтенанта Игоря Павловского особенно циничным, ведь он был одним из командиров героической обороны Мариуполя в 2014 году, а военные катера, поставленные в ВСУ по заказу Минобороны, несут свою службу и участвуют в парадах, на которых пиарится власть.

Об этом заявили участники митинга под Печерским судом, сообщила пресс-служба "Европейской солидарности". Отмечается, что в знаковую дату, когда украинская армия вместе с добровольцами освободила Мариуполь, власть пытается сфабриковать дело против генерала, который принимал непосредственное участие в этом.

"А под судом происходит позорное явление, когда нагнали каких-то проплаченных людей", – возмутился бывший пленник Кремля, крымский активист Владимир Балух.

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"Сначала разбираются с людьми сознательными, и теми, кто понимает, что происходит, а потом очередь доходит до каждого. Эта тоталитарная система именно так и работает. Затем очередь доходит до каждого", – предостерег Балух.

Со своей стороны народный депутат 8-го созыва, активистка Революции Достоинства Татьяна Чорновил заявила, что суд над боевым генералом Павловским – это выполнение заказа Москвы. Она отметила, что против генерала Павловского в Москве возбуждено три уголовных дела именно за оборону Мариуполя.

"Хочу напомнить, он был одним из командиров, командовал сектором "Д" и от Мариуполя регулярные российские войска удалось отбросить. Мы им показали, что такое захватить нашу землю. Именно поэтому против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде. Потому что выполняют заказы Москвы", – сказала Чорновил.

"Это одна из самых циничных историй. Потому что генерала Павловского обвиняют в том, что он нанес ущерб государству при производстве и поставке на боевое дежурство боевых катеров ВСУ класса "Кентавр"", – отметил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Он убежден, что такие суды подрывают обороноспособность Украины: "Они наносят ущерб обороноспособности Украины своими заказными атаками на людей, которые в самое тяжелое время спасали Украину и пытались усилить ее боеспособность".

В то же время депутат отметил, что под судом собрались люди, которые поддерживают генерала, а власть пригнала провокаторов-"титушек".

"Сегодня "титушек" пригоняют к суду кричать на заказ власти. А реальные военные, люди с орденами, с "Айдара", кто прошел реальную войну, они пришли сегодня поддержать генерала Павловского. Потому что они знали, кто тогда воевал, а кто тогда прятался в Москве, получал российские деньги", – сказал Арьев.

Участник войны против российской агрессии, депутат Киевского городского совета Александр Погребиский также отметил, что нынешняя власть системно преследует боевых генералов.

"Генералов, которые не боялись брать в опасный момент на себя ответственность, не боялись принимать решения. Именно эти генералы является основой нашего нового войска", – сказал депутат.

Он напомнил, что власти пытались осудить и генерал-майора Дмитрия Марченко, генерал-лейтенанта Шевчука, которых пытались судить за якобы бракованные бронежилеты, которые продолжают использоваться в Вооруженных силах до сих пор. Так же в Верховном Суде был недавно оправдан еще один украинский военный – генерал Назаров. Все это является систематической войной новой власти против украинского войска. Против людей, которые не боятся брать на себя ответственность", – сказал Погребиский.

"Так случилось, что сегодня мы пришли в очередной раз защищать очередного украинского генерала. Мы здесь вместе с вами защищаем генерала Павловского, которого пытались обвинять в якобы закупках топлива по завышенным ценам. И опять же клепали дело. И как оказалось, топливо закупалось по ценам ниже, чем его закупает НАБУ. И дело рассыпалось. Сегодня генералу Павловскому пытаются "шить" дело в якобы превышении служебных обязанностей или коррупционных действиях, связанных с закупкой бронекатеров. Бронекатеров, которых в ВСУ вообще не было. Вы все помните, как ВМС Украины выходили из оккупированного Крыма и с чем они оттуда выходили", – отметил он.

"В этом суде судят всегда тех, кто отстаивает интересы Украины, кто не боится принимать решения и кто болеет и защищает украинское государство", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЕС" дело против генерала Павловского назвали очередной атакой на боевых генералов, участников войны против российской агрессии. В партии уверены, что власть создает информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от "вагнергейта" и масштабных хищений и коррупции.