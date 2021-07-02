В 'Евросолидарности' назвали дело против генерала Павловского отвлечением внимания от 'вангергейта' и коррупции

Дело против генерала Павловского – это очередная атака на боевых генералов, участников войны против российской агрессии. Власть создает информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от "вагнергейта" и масштабных хищений и коррупции.

Об этом заявили народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" в Печерском суде. Как отметил Артур Герасимов, это дело является политически мотивированным.

По его убеждению, задача – организовать давление на украинских воинов, на украинскую оборонную промышленность.

"Они же не говорят, что катера, о которых сегодня шла речь, боевые катера стоили более чем в 2,5 раза дешевле любого иностранного аналога. Я напомню – может кто-то забыл, что в 2014 году действовало эмбарго на поставки военной продукции в Украину. Нам этого не продавали", – отметил Герасимов.

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"Они не хотят вам говорить, что это единственное предприятие, которое такие катера для украинской армии и флота могло создать и создало. И сегодня они хотят уничтожить единственное предприятие в Украине, которое может делать десантно-штурмовые катера. Вот истинная цель", – отмечает Герасимов.

Со своей стороны Владимир Арьев отметил, что при этом в Украине абсолютно не хотят расследовать дела, например, по закупкам в Чехии по вдвое большей цене некондиционных снарядов для "Рапир", закупку для Министерства обороны автомобилей "Казак" в 2020 году тоже по завышенным ценам.

"Ни прокуратура, ни ГБР сегодня не хотят даже смотреть в эту сторону. Сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений, хищения и клептомании происходит такой судебно-правовой фарс. Он продолжается с 2019 года, расходуются государственные средства, ведь работа судей, прокуроров, ГБР высоко оплачивается", – отмечает Арьев.

Ростислав Павленко со своей стороны подчеркнул: это постановка дымовой завесы, прикрытие внимания общества от дела по вагнеровцам, фактически сданного.

"Для того, чтобы отвлечь внимание от международного расследования, мы видим плохой сериал, который предлагается украинскому обществу в течение июля", – прогнозирует народный депутат.

Он также отметил, что власти продолжают навязывать тезис, что в войне виноват не Путин, а те, кто ему сопротивлялись в течение 5 лет.

"Мы видим, что один за другим рушатся дела, которые открыли в 2019-м, 2020-м, 2021-м. Я абсолютно убежден, что это дело ждет такая же судьба. Но тем более важно внимание общества, чтобы все вокруг поняли – и за это придется отвечать", – резюмировал Павленко.

Как отметил в своей публикации в Facebook общественный деятель Юрий Бирюков, дело против Павловского продолжает "сериал" с преследованиями украинских генералов.

Он показал "короткую хронологию предыдущих серий":

Генерала Павловского обвинили в закупке топлива по завышенным ценам. Выяснилось, что НАБУ закупало топливо еще дороже, как и все другие силовики. Дело умерло.

Генерала Шевчука обвинили в закупке некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло.

Генерала Марченко обвинили в приеме некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло.

Генерала Мельника обвинили в закупке некачественных танковых двигателей. Выяснилось, что двигателя качественные, за исключением 4-х штук, которые задолго до этих всех дел были дефектованы военпредами и на завод был подан иск. Дело умерло".

"Хлеба нет, но будут зрелища", – резюмировал Юрий Бирюков.