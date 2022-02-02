Яковенко: Путин катастрофически проигрывает Западу, там руины вместо черепа. Интервью

Одна из целей агрессивного поведения России в отношении Украины и Запада заключается в том, что президент Владимир Путин пытается "закрыть окно в Европу" для граждан своей страны и на долгие годы спрятать их за железным занавесом.

Открытое вооружение Россией "армий" террористических "Л/ДНР" представляет наибольшую угрозу. Если Кремль признает эти "республики", то освободит Украину от необходимости выполнять Минские соглашения и фактически ликвидирует крючок, на который посадили Киев. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что цель Путина – не только Украина, но и вся европейская демократия. Вы согласны с этим?

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– Это абсолютно верно. В данном случае Украина – точка приложения усилий Путина, но, безусловно, цель – не Украина сама по себе.

Украина, конечно, самостоятельная цель. Идея Путина в какой-то степени восстановить то ли Советский Союз, то ли Российскую империю, все его фантазии насчет "единого народа", того, что Украины нет как самостоятельного государства, что Ленин создал Украину – весь этот бред на самом деле у него в голове.

Но, вне всякого сомнения, главной целью является, я бы даже сказал, не Запад, а Россия. Потому что Путин совершенно катастрофически проигрывает международное соревнование – интеллектуальное, культурное, ценностное, научное, технологическое, экономическое.

Поэтому его задача – отрезать Россию от Запада. Для этого и существует эта атака на Запад. Плюс есть задача в целом изменить геополитический баланс.

Задача Путина – как можно больше испортить жизнь на планете.

– Вы считаете, что, формируя из Запада образ врага, Путин рассчитывает удержать Россию за железным занавесом?

– Да, безусловно. Об этом свидетельствуют практически все последние действия. Совершенно безумный материал, который был размещен министерством культуры, о том, что у нас должна быть целая программа по охране традиционных духовно-нравственных ценностей. Совершенно безумная ситуация с учебниками истории, где говорится о том, что мы "увольняем Европу с должности центра мировой культуры и цивилизации".

Это все отрезание России от Европы, это все попытка повернуться, причем, не понятно, куда.

Никакого поворота в Азию в принципе быть не может. Куда? К Японии? К Монголии? К Китаю? Это полнейший бред. Это поворот в никуда. Но в данном случае это никого не интересует, поскольку главная задача – заколотить то окно в Европу, которое в свое время пытался прорубить Петр Первый.

Самостоятельная задача – настолько дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы стала возможной агрессия. Сейчас, конечно, никакого вторжения быть не может.

– Если цель – закрыть "окно в Европу", зачем тогда экспансия, зачем Беларусь, зачем Украина?

– Все это достаточно органично укладывается. Воссоздать какое-то подобие Российской империи и все вместе повернуть спиной к Западу.

Потому что если рядом есть успешная Украина или, не дай бог, успешная европейски ориентированная Беларусь, то довольно сложно будет объяснить россиянам, почему они находятся не в Европе, а в каком-то совсем другом месте. Если Украина уходит в Европу, если Беларусь уходит в Европу, то осложняется внутренняя политика в самой России.

Ну и, опять-таки, Путин думает о том, с чем он войдет в историю. Он хочет войти в историю как "собиратель земель русских".

Помимо рациональных вещей там еще и большое количество каких-то иррациональных фантазий, мистики и просто глупости. Характеристика, которую в свое время Путину дал Немцов, конечно, верна. Там руины внутри черепа.

– Какова самая нелепая идея, высказанная Путиным?

– Тут большая конкуренция. Что касается темы, которую мы с вами обсуждаем, то, безусловно, это идея, что никакого украинского народа не существует, украинского государства не существует. Это хороший претендент на самую безумную идею.

Но помимо этого есть и другие. Все, что связано с историей, с Западом, с НАТО, вся эта истерика по поводу того, что расширение НАТО на восток – это угроза России. Представить себе, что украинские танки вторгнутся в Подмосковье и будут стоять под Можайском – эта идея тоже конкурентна в плане безумия.

– В последнее время актуализировалась тема концентрации российских войск у границ с Украиной. Хотя все понимают, что этих войск недостаточно для масштабного вторжения. Кремль проиграл в этом раунде информационной войны?

– Эту историю с многочисленными публикациями в американской прессе, с заявлениями американских политиков о том, что Путин сейчас начнет войну, я бы делил на три части.

Первое. Войдите в положение американского военного комплекса. Если не существует угрозы, цифра военного бюджета одна, если угроза есть, то цифра другая. Их понять можно, они болеют за свою промышленность.

Второе. Я согласен с тем, что вероятность войны крайне мала. Но здесь речь идет о вероятности. Если украинская армия будет недостаточно сильной, если страны НАТО не будут вооружать украинскую армию, если внутри Украины не будет мобилизационного плана и в целом готовности отразить агрессию, то угроза войны возрастает.

Третье. Факторы возрастания угрозы связаны не только с возможным ослаблением, неготовностью, внутренними конфликтами в Украине, которые могут спровоцировать вторжение, но и с тем, что "Единая Россия" выступила с инициативой открыто вооружать бандитские формирования "Л/ДНР". Если завалить их новейшим оружием, то образуется такое количество неконтролируемых обезьян с гранатами на границе с Украиной, что вероятность спонтанного непроизвольного выстрела из этого оружия возрастает. И это самая серьезная опасность, которая есть.

Если эта инициатива будет поддержана, вероятность спонтанной войны возрастает.

– На фоне разговоров о вторжении России в Украину все чаще говорят о новых санкциях против Кремля. В частности, США допускают введение санкций до возможного вторжения, говорится о том, что сертификация "Северного потока-2" может быть остановлена. Ранее говорили об отключении России от SWIFT, о нефтяном и газовом эмбарго. Что из этого списка могло бы стать адскими санкциями и остановить Путина?

– Что касается отключения от SWIFT, то это крайне маловероятно, хотя и возможно. Серьезные, тотальные санкции против ведущих компаний, таких как Сбербанк, "Газпром" и так далее, мне кажется, реально и, возможно, даже более эффективно. Самый серьезный удар – это удар по экономикообразующим компаниям.

Лондонские санкции против путинских олигархов – пока непонятная история. Надо понять, кого именно будут касаться эти санкции. Но какое-то эффективное воздействие на путинскую политику это вряд ли окажет. Это люди, которые привыкли молчать, они постоянно живут в мокрых штанах, и никакой возможности влиять на политику Путина не имеют вообще.

Они будут молчать, терпеть, утираться, пытаться плеваться, куда-то отползти.

Сильным ударом был бы удар по "Северному потоку-2", если удастся его заблокировать. Это эффективно, это больно. Путин это почувствует и, думаю, это сможет его остановить.

– Вам не кажется, что Путина загоняют в тупик? Вы знаете пословицу о крысе, загнанной в угол. Ситуация пока далека от этого сценария?

– Этот образ очень яркий, Путин его очень любит, но я думаю, что до этого далеко. Никакого угла для Путина нет. Где этот угол? Его власти в России сегодня не угрожает абсолютно ничего. В какой-то исторической перспективе он обречен, но сегодня никаких шансов у оппозиции, у несогласных свергнуть этот режим не существует.

Если Путин вторгнется в Украину, то, скорее всего, это будут похороны путинского режима. А если не вторгнется, никакого угла не будет.

Более того, я убежден: несмотря на то, что он уже натворил, если Путин скажет – хорошо, мы окончательно откусим Донбасс и отползем – даже в этом случае Запад сможет на каком-то более низком уровне восстановить отношения с Россией. На самом деле, никому на Западе не нужно полное уничтожение путинского режима.

Если он сейчас отползет от Украины, он сможет запустить "Северный поток-2". Понимая степень коррумпированности, шредеризации западной элиты, у него все получится.

– Но только если отползет.

– Да, если он сейчас отползет от Украины. Беспокоиться о том, что он потеряет лицо в России – это полная фигня. Весь телевизор будет с утра до вечера кричать, что Путин победил, а Запад потерпел поражение.

Особенно, если он сделает то, что ему предлагают коммунисты и единороссы – если он признает "ЛНР" и "ДНР", что маловероятно, скажут: "какой молодец, собиратель земель русских".

Для Украины Донбасс станет окончательно оккупированной территорией, но в конечном итоге это будет благом, потому что ни о каких Минских соглашениях речи быть уже не может. Крючок, на который посадили Украину, будет ликвидирован. По крайней мере, Путин не будет иметь юридических, моральных и прочих прав предъявлять претензии Украине.