Требования России по 'гарантиям безопасности' высмеяли меткой карикатурой с Путиным

Распространенный российским министерством иностранных дел проект о требованиях "гарантий безопасности" от США и НАТО высмеяли меткой карикатурой. На рисунке, в частности, изображен президент России Владимир Путин.

Автором карикатуры стал российский художник Сергей Елкин. Ее опубликовали в официальном Facebook-аккаунте издания Deutsche Welle.

"Ну-ка, дети в НАТО, встаньте!

Начинается диктант -

Это требует гарантий

Несменяемый гарант", - подписали рисунок.

На картинке изображен Путин, который выглядывает из-за стен Кремля. Сбоку от него на указке висит плакат, на котором написано: "Требую гарантий", и перечисляются пункты.

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Напомним, Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

Как гласит 4-я статья документа, Штаты не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Вектор развития отношений между Украиной и НАТО будут решать только страны-члены Североатлантического альянса и представители Украины. Государство имеет суверенное право на сотрудничество с другими странами только в двустороннем формате. Таким заявлением в Министерстве иностранных дел прокомментировали распространенный российским внешнеполитическим ведомством проект о требованиях "гарантий безопасности" от США и НАТО.

Напомним, ранее в Кремле уже передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

Также в России пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия в случае невыполнения требования о нерасширении.

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