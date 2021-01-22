Казанский – о заседании ТКГ: у Козака сдают нервы, а марионеткам из "Л/ДНР" не дали слова

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который 21 января впервые принял участие в заседании Трехсторонней контактной группы, во время выступления был очень раздраженным.

Об этом на странице в Facebook рассказал украинский журналист, участник ТКГ по Донбассу Денис Казанский. Как написал он, Козак "довольно бесцеремонно отодвинул" постоянного представителя РФ Бориса Грызлова из кадра и занял его кресло.

"Козак был очень раздражен, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, предложенную российскими марионетками", – сообщил Казанский.

Он добавил, что у Козака, очевидно, "сдают нервы". Журналист пошутил, что начальство россиянина требует результата, которого нет.

Казанский отметил, что эти переговоры были особенными, потому что россияне не прятались за "смоляными чучелками", а привели на заседание высокопоставленного члена администрации Владимира Путина.

Журналист добавил, что на переговорах присутствовали так называемые представители общественности "Л/ДНР", но модераторы от ОБСЕ не дали им права говорить.

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш также высказался о заседании. Он назвал его сенсационным, поскольку Козак фактически признал нелегитимность Минских соглашений, когда сказал, что "нормандская четверка не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины".

Напомним, "представителей общественности" на переговоры ТКГ оккупанты впервые привели 19 января.

Как писал OBOZREVATEL: