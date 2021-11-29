Ткаченко передумал увольняться с должности министра культуры, – Арахамия

Александр Ткаченко якобы передумал увольняться с должности министра культуры. Заявление об отставке он написал еще 11 ноября.

Об изменении решения на брифинге 29 ноября заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что решение Ткаченко "было эмоциональным шагом".

На вопрос журналистки об отставке министра Арахамия ответил, что не видел его заявление.

По его словам, Ткаченко и премьер-министр Денис Шмыгаль пообщались вместе и нашли точки понимания.

Сам Ткаченко пока никак не отреагировал на заявление главы фракции СН.

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Изначально об отставке Александра Ткаченко с должности главы Министерства культуры 10 ноября сообщили СМИ. На следующий день министр подтвердил эту информацию.

Он пояснил свое решение тем, что Кабинет министров без согласования с Минкультом решил забрать Госкино и передать его в управление правительства.

Ткаченко тогда отметил, что такие подходы удивляют и не соответствуют его ценностям..

Как сообщал OBOZREVATEL, в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики отказались поддерживать отставку Ткаченко.