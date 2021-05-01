Тищенко провел проверку на Закарпатье и устроил скандал: будем рубить руки

Нардеп от партии "Слуга народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко устроил инспекцию на границе с Венгрией и закатил скандал. Он лично решил проверить телевизор и ему показалось подозрительным, что б/у технику привезли в другую страну.

Так, сначала Тищенко пообщался с патрульным полицейским на КПП "Тиса" и заявил, что между Украиной и Венгрией "нет границ". Затем отправился на взвешивание грузов, подлежащих таможенному декларированию. Соответствующее видео появилось на просторах интернета (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Слуга народа" решил лично проверить одну из машин, в которой обнаружил телевизор, и выяснил, что таможенники якобы выборочно оценивают пошлину грузов. Один из водителей рассказал, что технику на украинской таможне обычно не ставят на весы, как и другие "личные" предметы. По словам другого перевозчика, есть якобы секретный чат для бизнесменов и обычных граждан.

"Ребята, я сказал, что будет порядок, я уже приехал в Закарпатье. Меня сюда прислал президент… Будем рубить руки. Кому не понятно?" – сказал Тищенко.

В конце нардеп потребовал, чтобы составляли протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Николай Тищенко в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскую область посетил таможню и устроил там проверку. В частности он интересовался у и.о. председателя Гостаможслужбы области Николая Пожо, когда будет достроен туалет.