Тищенко на Закарпатье устроил проверку на таможне и заволновался из-за туалета

Нардеп от партии "Слуга народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко в ходе своей рабочей поездки в регион посетил таможню и устроил там проверку. В частности он интересовался у и.о. председателя Гостаможслужбы области Николая Пожо, когда будет достроен туалет.

Как передает "НВ", Тищенко, услышав, что выделенные на туалет деньги начнут использовать через месяц, попросил Пожо сказать это "всей стране" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нардеп также пожаловался на большие очереди на таможне, на которые, по его словам, "смотрит вся страна". "Слуга" отметил, что Венгрия является главным стратегическим партнером Украины.

"И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья", – заявил политик.

После этого Тищенко заставил главу таможни Закарпатья еще несколько раз повторить фразу о том, что венгры являются нашими друзьями, на двух языках на камеру.

"Все слышали? Руководитель таможни сказал "венгры наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", – сказал нардеп.

Напомним, 30 апреля Тищенко вылетел в Ужгород на первом за 15 лет самолете из Киева, но из-за погоды ему пришлось добираться микроавтобусом и поездом.

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко из-за того, что последний провел массовую вечеринку в отеле Fairmont в Киеве во время локдауна.