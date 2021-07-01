Законопроект об олигархах приняли в первом чтении: за кем придет СНБО

Парламентарии в первом чтении приняли законопроект об олигархах, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что определять их будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по нескольким критериям.

Несмотря на критику документа №5599 в сессионном зале за него проголосовали 275 народных депутатов. Большинство голосов было от "Слуги народа" – 231.

В то же время парламентарии отказались рассматривать законопроект в ускоренном режиме. Набралось всего лишь 216 голосов.

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Результаты поименного голосования за закон об олигархах:

Зеленский в свою очередь поблагодарил депутатов за поддержку его законопроекта и заявил, что олигархи теперь в прошлом.

"Они должны стать просто большими бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", – написал глава государства в Twitter.

Вносить в реестр олигархов в Украине будет СНБО, руководит которой инициатор законопроекта президент Зеленский. По его просьбе уже подсчитали потенциальных олигархов, анонсировав список из 13 человек.

Определять их будут по четырем критериям:

участие в политической жизни,

влияние на СМИ,

состояние от 80 млн долларов,

контроль над одним из товарных рынков.

По просьбе OBOZREVATEL Зеленский объяснил, что в реестр олигархов внесут того, кто подпадет под три из четырех критериев. В законопроекте же прописаны всего две санкции, которые будут применены к ним:

олигарх не сможет делать взносы в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров,

такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.

Президентский законопроект получил волну негативной критики сразу после того, как был опубликован текст. Больше всего нареканий было на юридические пробелы, ведь под определенные и плохо прописанные критерии может попасть почти каждый бизнесмен. В комментарии OBOZREVATEL член Совета общественного контроля НАБУ, юрист Злата Симоненко указала на главные недостатки документа:

недостаточно критериев, чтобы понимать кто олигарх

"Прописали всего четыре пункта, которые позволяют определить "олигарха". Что такое участвовать в политической жизни? Это очень размытое определение. Здесь должно быть разъяснение: финансирует политическую партию, основал ее. Должны быть понятные критерии, иначе можно сказать, что любой участвует в политической жизни, потому что ходил на выборы хотя бы раз в своей жизни", – сказала юрист.

нет понятного определения кто влияет на СМИ

"Как определить, кто влияет на СМИ? Если человек основатель, бенефициар, финансирует его? Если бизнесмен размещает свою рекламу в СМИ, разве это не влияние? Они пишут, что влияет бенефициар и контроллер. Но нет определения, кто такой контроллер", – добавила Симоненко.

Получается, что при отсутствии четких критериев можно назвать олигархом чуть ли не каждого состоятельного бизнесмена и список СНБО из 13 человек сможет расшириться до нескольких сотен. Однако, в парламенте будут дорабатывать документ ко второму чтению и есть вероятность, что некоторые нормы будут дополнены.

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