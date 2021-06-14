Тимошенко: власть заблокировала референдум, но 'Батьківщина' и дальше будет защищать землю от распродажи

Партия "Батьківщина" обжалует в суде решение решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которым "было сорвано" проведение референдума о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета в понедельник, 14 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Как известно, с 1 июля вступает в силу закон о распродаже сельскохозяйственной земли – сразу с правом владения землей иностранными банками, с правом снятия верхнего слоя черноземов, с прекращением государственного контроля и лишением наших фермеров земли, которая у них находится в постоянном пользовании. Одним из путей остановки этого уничтожения государства был референдум", – отметила Тимошенко.

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Она напомнила о предвыборных обещаниях власти о том, что каждый украинец – президент, что без решения народа на референдуме не будет принят ни один закон.

"Мы проверили, как в реальности все это происходит. Почти 12 тысяч человек составили инициативную группу, подали заявление в ЦИК для того, чтобы начать референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Все будет сделано четко по закону, без каких-либо отклонений. И вот в пятницу состоялось заседание ЦИК, на котором "слуги" проголосовали "против", и таким образом сорвали проведение референдума, за который выступает абсолютное большинство граждан в нашей стране", – сообщила лидер "Батьківщини".

По ее словам, это было сделано намеренно, потому что правящее большинство знает о том, что до 80% людей в стране не поддерживают выбранный курс развития государства, выступают "против" продажи земли иностранцам и "за" проведение референдума. Именно поэтому команда "Батьківщини" обжалует в суде решение ЦИК о запрете людям проводить волеизъявление.

"Это был тест для власти на способность слушать, работать в интересах украинского общества, на умение реализовывать народовластие. Обещания о народовластии от "слуг народа" – это глубокий обман. Они отдают то, что принадлежит украинцам, транснациональным компаниям и другим олигархическим структурам, с которыми они якобы "борются". Наша команда будет бдительной и будет бороться всеми доступными методами, чтобы не позволить распродажу украинской земли. Мы станем серьезным препятствием для них", – заверила Тимошенко.