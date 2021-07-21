Тимошенко сказала, как можно эффективно бороться с олигархами

Борьба с олигархами, деофшоризация, создание равных правил для всех станут реальностью, когда украинцы осознают, что от каждого их выбора зависит будущее страны и ее курс развития.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в в интервью для программы "После. Завтра", авторами которой являются журналисты Мыкола Вересень и Александр Мартыненко, передает сайт политсилы. Она также рассказала, как вывести страну из бедности и экономического и политического упадка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Юлии Тимошенко, для того, чтобы вместо политико-олигархических образований развивался настоящий бизнес, надо в корне изменить управление страной, что требует политической воли и системного видения.

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"Настоящая антиолигархическая борьба – это работающие антимонопольные структуры, потому что олигархи паразитируют именно на монополиях. А у нас наоборот – сейчас антимонопольный комитет отдали в их распоряжение. Нам нужны равные правила для всех, но на сегодня мы имеем фиктивные тендеры. А еще нужен мощный контроль и ответственность за то, что делается не так", – считает председатель партии "Батькивщина".

По ее словам, о том, что громко объявленная властью борьба с олигархами является фиктивной, свидетельствует, в частности, отсутствие реальной борьбы с оффшорами.

"Два законопроекта "Батькивщины", которыми мы закрыли все щели для оффшоров, лежат в парламенте еще со времен предыдущего президента. Никто не планирует их закрывать, ведь наша власть – это и есть оффшоры", – убеждена Юлия Тимошенко.

Ситуация усугубляется еще и тем, что кроме местной, ресурсами Украины посягает к тому же и внешняя олигархия, отметила она.

"Нам, украинцам, надо научиться жить для себя, в своих интересах, за счет своих ресурсов. Это называется суверенитет, который в Украине попрано настолько, что мы сегодня по сути является модернизированной колонией. Мы можем ходить дальше по кругу и выбирать шоу, а можем понять, что от нашего выбора зависит жизнь каждой семьи. Я верю, что мы сможем и правильно выбрать и правильно перестроить свою жизнь, и увидеть положительный результат", – добавила лидер "Батькивщины".