Тимошенко заявила, что власть забыла об интересах людей: исправить все смогут только перевыборы

Народу Украины следует сделать выводы из предыдущих голосований на выборах. Власти цинично игнорируют проблемы граждан и не собираются их решать.

Об этом заявила во время брифинга глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она подчеркнула, что власти игнорируют не только ФЛП, но и делегацию шахтеров, приехавших сегодня под стены Верховной Рады просить вернуть им задолженность по заработной плате.

Тимошенко напомнила, что монобольшинство приняло закон, согласно которому с 1 января для малых предпринимателей отменяется та система работы, учета и налогообложения, к которой они привыкли и которая дает им право нормально работать. Чтобы помочь ФЛПам, "Батькивщина" инициировала проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

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"Их проигнорировали "слуги народа", Кабмин, вся власть. Поэтому мы, оппозиционные силы, собрали все необходимые подписи для того, чтобы провести внеочередное заседание и принять те законы, которые нужны малым предпринимателям, чтобы с 1 января они не потеряли свои рабочие места. Однако под давлением власти несколько депутатов отозвали свои подписи, чтобы сорвать проведение заседания.Вот как сегодня работают "слуги народа", которые превратились в врагов народа, и это продолжается по многим направлениям", – возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что власти игнорируют шахтеров.

"Им задолжали 1 миллиард 800 миллионов гривен заработной платы, и мы добились, что сегодня будет внеочередное заседание, чтобы принять изменения в бюджет и погасить задолженность. Однако вернут ли шахтерам средства и примут ли нужные ФЛП законы, зависит от того, будут ли присутствовать "слуги народа" в зале, дадут ли они свои голоса, потому что у них абсолютное большинство. Следите за этим и делайте свои выводы. Надо продолжать борьбу и власть эту менять – и как можно скорее!" – убеждена Юлия Тимошенко.