Тимошенко пришла в Раду с распущенными волосами и без очков. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в новом образе.

Снимки с парламента в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. Также он отметил, что почти весь декабрь 2020 года политик отсутствовала в Раде.

"Практически весь декабрь Юлия Владимировна отсутствовала. Сейчас к новой борьбе", – написал Доброносов.

Отметим, что 60-летняя Тимошенко сменила имидж и появилась в Раде с новой прической и без привычных очков.

Напомним, что ранее Тимошенко также удивила резкой сменой имиджа в парламенте.

Ранее мы писали, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.

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