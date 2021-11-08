Тимошенко почти сравнялась в показателях поддержки с провластной партией, – политэксперт

В октябре социологи зафиксировали падение рейтингов провластной команды и президента, не оправдавшего надежд украинцев, и в результате – граждане готовы к досрочным парламентским и президентским выборам. В то же время, содержательная критика и акцент на интересах людей дают Юлии Тимошенко стабильные электоральные симпатии.

Об этом на своей Facebook-странице пишет политический эксперт Тарас Загородний. Он считает, что рост рейтинга Тимошенко обуславливается "социальной повесткой, которой она отлично владеет и которая становится более актуальной с каждым днем".

По его словам, именно некомпетентность власти спровоцировала ряд социально-экономических проблем и полное разочарование в новых лицах, а неумение преодолевать кризисные ситуации подтвердили беспомощность провластной команды. В то же время лидер "Батьківщини" имеет конкретный план для решения проблем в каждой сфере жизни страны – с акцентом на национальные интересы.

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"Это снижение тарифов, аудит "Нафтогаза" с последующей его ликвидацией, принятие законопроекта о поставках газа украинской добычи населению. Тимошенко критикует власть за наращивание налогового прессинга на малый и средний бизнес, за закон о налоговой амнистии, в результате которого каждый украинец будет обложен новыми налогами. Сейчас она активно реагирует на бездействие властей по борьбе с ковидом", – констатировал Загородний.

В конце концов, действующая власть теряет статус безоговорочных лидеров, учитывая падение их рейтингов, а команда Тимошенко почти сравнялась в показателях поддержки. К тому же, как отметил эксперт, у партии "Батькивщина" преимущества перед другими политсилами.

"Это одна из немногих партий, которая имеет хорошо разветвленную структуру в регионах, может организовать избирательную кампанию и защитить результат", – подчеркнул политэксперт.

Напомним, проведенный с 23 октября по 2 ноября опрос Института будущего показал, что популярность "Слуги народа" среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы, опустилась уже до 18%, тогда как поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко выросла до 16%. По результатам последнего соцопроса КМИСа, проведенного в течение 20-25 октября, если бы парламентские выборы проходили в конце октября, в Верховную Раду гарантированно прошли бы "Слуга народа" (18,3%), ОПЗЖ (17%), "Батькивщина" (15,4%) и "Европейская солидарность" (15,1%). Социологи КМИС особенно подчеркивают, что разница всех четырех партий находится в рамках статистической погрешности. А значит, в итоге сегодняшние серебряные или бронзовые призеры вполне могут занять первое место.

А вот группа "Рейтинг" с 21 по 23 октября изучила рейтинг доверия политиков. Его возглавляет Зеленский – 39%. Правда, антирейтинг президента вырос до 59%. Вторую позицию по уровню доверия по-прежнему занимает Юлия Тимошенко – ей доверяют 26% украинцев.