Тимошенко – об эскалации на Донбассе: мы должны стать национальной командой

Вместо политических распрей и критиканства, украинские патриотические политики должны объединиться в одну национальную команду, которая сосредоточится на проведении серьезных переговоров, защите территориальной целостности и людей по обе стороны линии разграничения.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера", обсуждая обострения на фронте, заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online.

"Я думаю о том, что там гибнут наши герои, там очень сильно страдают люди, а в телеэфирах пытаются выяснять отношения. Обидно смотреть на эти схватки на фоне тех событий, которые разворачиваются сейчас на линии фронта. Мы должны понять, что все мы на самом деле на одной стороне, на стороне Украины", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" убеждена, что политики должны приложить все усилия, чтобы стать едиными вокруг вопроса защиты украинских границ, а прибегать к критике и взаимных обвинений – лишнее.

"Сейчас наша задача – провести как можно более качественные переговоры, защитить людей, которые сегодня живут по обе стороны линии фронта, сделать сверхсильной нашу армию, а не устраивать политические противостояния и распри. Страна в такой опасности и таком горе, что мы наконец должны стать одной национальной командой. Я хочу этого дождаться", – выразила надежду Тимошенко.

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