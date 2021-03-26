Под Шумами погиб подполковник ВСУ: имя и фото Героя

В результате минометного обстрела на Донбассе в пятницу, 26 марта, погиб подполковник Коваль Сергей Васильевич.

Об этом сообщается на Facebook-странице воинской части А2641 Вооруженных сил Украины. Сослуживцы Коваля написали, что их собрат умер героически, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным силам Украины", – сказано в сообщении.

Коваль был командиром взвода разминирования, позже – командиром отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Он участвовал в миротворческих операциях, в АТО отправился с начала российско-украинской войны. Неоднократно награждался ведомственными наградами.

Военные отметили, что подполковник "останется в их сердцах мудрым командиром и патриотом своей страны".

"Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", – подытожили в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Шумами Донецкой области 26 марта террористы устроили минометный обстрел. В результате погибли четверо воинов ВСУ, еще двое получили ранения.

После этого украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала срочное внутреннее совещание.