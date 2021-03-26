Тимошенко – про ескалацію на Донбасі: ми мусимо стати національною командою

Замість політичних чвар і критиканства, українські патріотичні політики мають об’єднатися в одну національну команду, яка зосередиться на проведенні серйозних переговорів, захисті територіальної цілісності та людей по обидва боки лінії розмежування.

Про це під час ефіру "Свободи слова Савіка Шустера", обговорюючи загострення на фронті, заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online.

"Я думаю про те, що там гинуть наші герої, там дуже сильно страждають люди, а в телеефірах намагаються з’ясовувати стосунки. Прикро дивитися на ці сутички на тлі тих подій, які розгортаються зараз на лінії фронту. Ми маємо зрозуміти, що всі ми насправді на одному боці, на боці України", – зауважила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що політики мають докласти всіх зусиль, щоб стати єдиними довкола питання захисту українських кордонів, а вдаватись до критики та взаємних звинувачень – зайве.

"Зараз наше завдання – провести якомога якісніші переговори, захистити людей, які сьогодні мешкають по обидві сторони лінії фронту, зробити надсильною нашу армію, а не влаштовувати політичні протистояння та чвари. Країна в такій небезпеці й такому горі, що ми нарешті мусимо стати однією національною командою. Я дуже хочу цього дочекатися", – висловила сподівання Тимошенко.

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