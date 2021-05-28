Тимошенко: мы заблокировали попытку красть в украинцев по 60 млрд гривен в год

Вместо реальной пенсионной реформы власть хочет создать дополнительный механизм грабежа украинцев через частные пенсионные фонды. Команда "Батьківщини" остановила очередную властную аферу.

Об этом сообщила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ", передает пресс-служба политсилы. Нардеп сказала, что 28 мая на заседании социального комитета Верховной Рады был большой скандал.

"За 15 минут до начала заседания был внесен законопроект 2683 о так называемых "частных пенсионных фондах". Этим документом "слуги" вводят дополнительные налоги: 2% на работодателя и 2% дополнительно к подоходному налога на всех работающих в Украине. И эти деньги перечисляют в частный пенсионный фонд. В этом законе нет ни одного упоминания ни о контроле, ни об ответственности, ни о том, как будут защищены человеческие деньги", – разъяснила суть законопроекта Тимошенко.

По ее словам, принять этот закон дал прямое указание президент, поэтому на заседании социального комитета присутствовал представитель фракции "Слуга народа", который должен был фиксировать, как будут голосовать депутаты.

"И это несмотря на имеющийся вывод антикоррупционного комитета, который не рекомендовал этот документ к принятию из-за значительных коррупционных рисков. Глубину падения и дерзости монобольшинства трудно измерить. Председатель социального комитета так и сказала, что "мы сейчас этот закон примем, в зале все за него проголосуют, потому что есть команда президента, а затем антикоррупционный комитет свое решение изменит", – возмутилась Тимошенко.

Она отметила, что мировая практика частных пенсионных фондов предусматривает добровольность, а из-за того, что украинцы не доверяют подобным структурам, их хотят заставить платить свои средства в ненадежные организации.

"Давайте посчитаем: годовой фонд заработной платы по всей стране составляет приблизительно 1,5 триллиона гривен. 4% от этой суммы – это будет 60 миллиардов гривен. Вы можете представить масштаб коррупции, которая происходит? Такую сумму в год будет получать какой-то частный пенсионный фонд, который будет собирать налоги со всех работающих и работодателей и использовать эти средства по своему усмотрению", – подчеркнула лидер "Батьківщини".

Вместо правильной пенсионной реформы, которая нужна украинцам, по мнению Тимошенко, власть фактически вводит дополнительные налоги и создает себе "еще одну кормушку".

"Мы провалили этот закон, мы не дали им его принять. Но на этом мы не остановимся – мы обязательно напишем заявления о преступлении во все силовые структуры, и самое главное – в НАБУ", – пообещала Тимошенко.