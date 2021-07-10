Тихановская рассказала о личном знакомстве с Зеленским в Литве

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло накануне на мероприятии в Литве, где сейчас проживает экс-кандидат в президенты Беларуси.

Об это Тихановская рассказала в интервью изданию "Сегодня". Она отметила, что официальной встречи с украинским лидером у нее пока не было, но ее команда "на связи с представителями правительства Украины".

Политик напомнила, что она уже встречалась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она также выразила благодарность украинскому правительству за то, что оно делает для белорусов, бежавших от режима Лукашенко.

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"Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу", – сказала Тихановская.

По ее словам, Украина сейчас поступает так, потому что "сама прошла через это" и понимает белорусов. Политик также поприветствовала то, что наша страна присоединилась к санкциям Евросоюза против незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сторонников.

Напомним, визит Зеленского в Литву состоялся в среду, 7 июля. Гарант сказал, что эта страна остается надежным партнером Украины и, несмотря на отсутствие общей границы, имеет все ценности и стремления, которые создают и нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в рамках своего визита в Вильнюс принял участие в Конференции по вопросам реформ в Украине. Главное из выступления президента – по ссылке.