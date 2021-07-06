Зеленский во время визита в Литву: у нас нет общей границы, но есть общие ценности и интересы.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Литва остается надежным и выверенным партнером Украины и, несмотря на отсутствие общей границы, обладает всеми ценностями и стремлениями, которые созидают и нашу страну. Он также поблагодарил литовского коллегу Гитанаса Науседу за поддержку Украины в период военного кризиса.

С такими словами украинский гарант выступил на официальной церемонии по случаю Дня государственности Литвы, сообщил Офис президента. Зеленский отметил, что для него большая честь приветствовать союзников в такую знаменательную для них дату.

"Сегодня Украина защищает свою государственность, суверенитет и территориальную целостность. И все это время на этом пути Литва является нашим надежным и постоянным партнером. Очевидно, что только государство, которое имеет большую историю, высоко ее ценит и знает, что такое бороться за свою независимость, может так искренне поддерживать государственность другой страны, уважать ее борьбу и защиту своей независимости. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма Российской Федерацией", – подчеркнул президент.

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Также Зеленский напомнил, что Литва стала одной из первых стран, которая поддержала стремление украинцев стать частью Евросоюза. Он заверил литовцев, что ценит и дорожит международными отношениями двух наций и пообещал всегда их поддерживать на таком же высоком и теплом уровне.

"Мы всегда будем готовы первыми прийти вам на помощь, и всегда будем желать вам во всем остальном также становиться первыми, вместе с нами, вместе с Украиной", – заключил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента ожидают подтверждения приглашения Владимира Зеленского на встречу в Белом Доме с Джо Байденом.