Зеленский в Вильнюсе рассказал о реформах в Украине. Главное из выступления президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Вильнюс принял участие в Конференции по вопросам реформ в Украине. Тема мероприятия – "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".

Как говорится на сайте главы государства, перед конференцией Зеленский провел встречу с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Она прошла в узком формате в Президентском дворце (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После завершения переговоров президенты прибыли на вступительную сессию конференции. Зеленский заявил, что Украина хочет получить перечень конкретных реформ и маркеров успешности этих реформ для вступления в НАТО.

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"Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", – сказал он.

По словам президента, сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз. Также украинское правительство стремится обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и ввести промышленный безвиз.

"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Евросоюз", – отметил он.

В контексте проводимых реформ в Украине Зеленский рассказал, что цифровая реформа сработала и теперь диджитализация – это реальное настоящее. В рамках программы "Большая стройка" продолжается обновление инфраструктурных объектов. А открытие рынка земли должно увеличить инвестиции в аграрный сектор.

Также Зеленский в который раз подчеркнул, что Россия должна прекратить войну на Донбассе и вернуть оккупирован Крым. Он поблагодарил президента Литвы за согласие принять участие в саммите Крымской платформы.

В свою очередь, президент Украины предложил совместно с Литвой провести один из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет). Он напомнил, что в Украине такой турнир мог быть проведен еще в 2015 году, готовилась соответствующая инфраструктура, но по объективным причинам это мероприятие не состоялось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Литва остается надежным и выверенным партнером Украины и, несмотря на отсутствие общей границы, имеет все ценности и стремления, которые творят и нашу страну.

Он также поблагодарил литовского коллегу за поддержку Украины в противодействии военной агрессии РФ.