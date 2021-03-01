Тихановская пояснила, почему раньше побоялась признать Крым украинским

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская открыто признала, что временно оккупированный Россией Крым – украинский, потому что это очевидные вещи.

Об этом лидер белорусской оппозиции сказала в интервью "Новому времени", отвечая, почему ранее ее позиция относительно полуострова была не вполне четкой. Тихановская пояснила, что она старалась придерживаться дипломатии.

"Но сейчас, ассоциируя ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине, когда у нас человек фактически захватил власть и удерживает ее только благодаря насилию, – тут уже, знаете, не до дипломатии. Ведь ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем", – сказала Тихановская.

Напомним, Светлана Тихановская заявила, что считает временно оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.

Ранее, комментируя оккупацию Крыма Россией, Тихановская не озвучила по этому поводу четкой позиции. Она лишь сказала, что "де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский".

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская сказала, что хотела бы встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.