Террористы 'Л/ДНР' готовятся к прорыву, а Путин изменил требования по Донбассу: почему активизировалась война

В последний месяц на Донбассе значительно ухудшилась ситуация: пророссийские террористы ведут массированные обстрелы украинских позиций из минометов и стрелкового оружия, а в последние две-три недели активизировались еще и снайперы. Как результат, только с начала 2021 года погибли 11 украинских воинов.

Прогноз экспертов и даже членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу неутешительный: Россия будет продолжать наступление и не исключено, что ситуация дойдет вплоть до прорыва линии разграничения.

OBOZREVATEL рассказывает, чего ждать на Донбассе дальше и зачем Кремль активизировал боевые действия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с начала года зафиксировала более ста случаев нарушения режима прекращения огня. Бывший военный разведчик и нынешний волонтер Андрей Рымарук рассказал OBOZREVATEL, что террористы "Л/ДНР" активно готовятся к контрудару по украинским позициям. А данные украинских разведчиков свидетельствуют, что в последние два месяца оккупанты ведут активные учения на полигонах, в том числе по медицине и связи.

"Там никто не спит, террористы провели общий сбор резервистов, войска приводятся в боевую готовность. Даже ОБСЕ фиксировала переход через границу военной техники и ротацию военного состава. Ведется активная подготовка к контрудару или даже к прорыву. Активизировались снайперы, причем именно снайперы-женщины. Работают в "рабочей" дистанции – 200-800 метров. Как "результат" – 4 погибших украинских воина. Действуют хитро: сначала ликвидируют камеры, а затем стреляют на поражение", – рассказал Рымарук.

Где именно может случиться прорыв террористов, по словам Рымарука, неизвестно. Не исключено, что они могут обстреливать прифронтовые города, чтобы спровоцировать украинскую армию к ответу.

Обострение на Донбассе может быть связано с закрытием группы телеканалов, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также с недавним визитом на фронт президента Владимира Зеленского и послов большой семерки G7.

"Это серьезный шаг, ведь Украина на самом высоком политическом уровне показала выполнение Минских соглашений и соблюдение всех норм и требований, а противоположная сторона эти самые соглашения регулярно нарушает. Это важный политический шаг, который болезненно восприняли в России и решили ответить", – предположил военный эксперт Александр Коваленко.

Но в тоже время, по его словам, Россия не отважится пойти на прорыв. Мол, кремлевским кураторам крайне невыгодно обострение на Донбассе в масштабах 2014-2015 годов. Тем более, что украинская линия обороны на фронте стала намного сильнее.

"Террористы захлебнутся в своем наступлении, не получив никакого эффекта. Международная реакция ударит и по их покровителям. Не думаю, что для России, находящейся во внутренней конфронтации с президентом, который фактически год сидит в бункере и не появляется в рабочем кабинете в Кремле, это будет уместно", – подытожил он.

Кроме военного обострения параллельно застопорились переговоры в ТКГ по Донбассу. В последний месяц-два об этом говорят в том числе журналисты, члены украинской делегации в ТКГ – Сергей Гармаш и Денис Казанский. По их словам, мало того, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения, так еще и не собирается возвращать оккупированный Донбасс назад в состав Украины. Цель Кремля – расширить оккупацию Украины, целиком захватить Донецкую и Луганскую области, а также отобрать юго-восток страны.

Не выдержал уже сам глава ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, который на ранних этапах своей работы в составе украинской делегации еще надеялся на некий успех в переговорах с Россией.

Так, в недавнем интервью OBOZREVATEL он открыто признал: договориться с Россией невозможно. Тем более сейчас, когда в Кремле поменяли свою стратегию и уже открыто речь идет не об интеграции оккупированного Донбасса в состав Украины, а о более масштабной задаче: создать квазигосударства на украинских землях.

"Россия хочет, чтобы Украина согласилась на новые условия установления мира на Донбассе. Это полное подчинение Донецкой и Луганской областей, национально-русских государств, которые со временем должны интегрироваться в состав РФ. Ясное дело, мы никогда не согласимся на такую политику и концепцию и не собираемся сдавать свои национальные и государственные интересы", – заверил глава ТКГ.

В том же интервью Леонид Кравчук не стал отрицать, что в переговорах с Россией нужна новая тактика и стратегия. Якобы сейчас ее как раз формирует новая американская администрация новоиспеченного президента Джо Байдена. В чем она заключается – пока неизвестно. Есть только намеки, что санкции против России из-за ее агрессивного поведения в мире не исчерпаны.

Но ряд международных экспертов подчеркивает: Запад больше ничего не может предпринять в отношении Кремля, чем есть по состоянию на сейчас. Он не может, к примеру, ввести санкции в отношении российской нефти, не может остановить строительство Северного потока-2, заблокировать международные банковские операции по простой причине – экономически это не выгодно ни одной развитой стране в мире.

Путин, зная об этом, продолжит скалить зубы, соответственно, обострение на Донбассе будет длиться. Косвенно он и сам это подтвердил на ежегодном закрытом брифинге с главредами российских СМИ. Мол, Россия никогда не бросит Донбасс, поддержка "Л/ДНР" будет продолжаться.