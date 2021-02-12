Кравчук: Россия хочет интегрировать Донецкую и Луганскую области, договориться не получится

Российские оккупационные войска и подчиненные им ОРДЛО не будут выполнять Минские договоренности о прекращении огня и установлении тишины. Теперь Россия поставила перед собой более масштабные задачи: создать из "Л/ДНР" квазигосударства на украинских землях, а затем интегрировать их в свой состав – сказал в интервью OBOZREVATEL глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

– С чем связано очередное обострение ситуации на Донбассе?

– Россия никогда не прекращала проводить свою главную стратегическую цель – давить на Украину, лишать ее суверенитета и территориальной целостности, проводить политику по уничтожению как государства. Оно делается не в один день одинаково. Бывают дни, когда меньше, бывает – когда больше. Но в данном случае речь идет уже не о днях, а о последнем месяце после Нового года – после 10-15 января. Речь идет о тенденции, и это означает, что российские оккупационные войска, плюс их подопечные ОРДЛО приняли решение не выполнять Минские договоренности о прекращении огня и установлении тишины.

Усилили свою деятельность снайперы, за один день убиты два наших защитника. Стреляют из разнокалиберного оружия, минометов, пулеметов... Показывают, что они не собираются выполнять никаких решений и будут осуществлять постоянное давление на Украину, государство и нашу делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Это политика, а не случайность, и сейчас она осуществляется более грубо и открыто, демонстрируя нежелание придерживаться Минских договоренностей.

– Чего именно Россия хочет сейчас?

– Чтобы Украина согласилась на те условия установления мира на Донбассе и статуса ОРДЛО, а теперь уже не только ОРДЛО, а как они решили на так называемом форуме, полное подчинение Донецкой и Луганской областей, национально-русских государств, которые со временем должны интегрироваться в Российскую Федерацию. Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России. И не о создании особого местного самоуправления, прекращение огня, тишины, безопасности, выборах и так далее. Они ставят уже более масштабные задачи: создать квазигосударства на украинских землях.

Ясное дело, что на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы.

– Очевидно, это означает, что обстрелы будут продолжаться интенсивнее?

– Вопрос в другом: а прекратятся ли они вообще? Когда принимались Минские договоренности о всеобъемлющей тишине, речь шла о прекращении огня в целом. Когда этот вопрос обсуждался в Совете безопасности, в ООН, речь шла о прекращении огня на всей линии соприкосновения. Мы должны более четко формулировать свои задачи.

Сейчас мы с вами говорим не о мире, а о том, как меньше стрелять и убивать. Для нас каждый человек – ценен. Хочу, чтобы все поняли одну вещь: речь идет не о меньше или больше стрелять, а о прекращении огня в общем, выводе из украинской земли российских наемников и оружия. Большинство стран понимают уже это значительно больше нас. Они уже заявляют, что (российские войска. – Ред.) должны покинуть Украину, Крым, Донбасс. Россия должна уважать территориальную целостность Украины. То есть они ставят задачу не просто меньше или больше стрелять, а прекратить войну против Украины. Это разные вещи.

– Учитывая поведение России за последние 6 лет и ее явное нежелание закончить эту войну, может, есть смысл изменить стратегию переговоров по Донбассу в целом?

– Эта стратегия сейчас формируется в США новой администрацией президента Байдена. Там уже нет двусмысленности и двойственных оценок. Там одно: США поддерживают не только на словах, но и на деле территориальную целостность и суверенитет независимости Украины, а по отношению к России будут предприниматься конкретные шаги. Ей не позволят действовать так, как она хочет, а будут требовать придерживаться международного права, норм и принципов. Это позиция не только США.

После недавнего визита в Москву, Борель (Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель. – Ред.) сказал, что Россия не готова идти на сближение с Европой и не готова принимать решения в соответствии с международным правом. То есть создается глобальное мнение по отношению к России – ЕС, США, НАТО.

А мы, украинцы, кто страдает больше всех, и эта война идет на нашей земле, должны также все вместе понять... А то в Украине есть политические силы, которые ездят в Москву получать наставления, как себя тут вести. Это чудо. А если кто-то скажет слово или сделает какие-то шаги, поднимают такой шум... И кто же поднимает? Соответствующие СМИ. Мол, не трогайте. А что же не трогайте, когда враг сидит здесь в Украине и выполняет директивы Кремля!

Мы должны понимать, что речь идет не о том, кто и какую позицию занимает, речь идет о государстве и суверенитете. Речь идет о нашем будущем. Неужели мы не можем этого понять и не играть в политику?

– Российский министр иностранных дел Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Однако эксперты говорят, что Запад не может ввести большие санкции против России, чем сейчас.

– Почему же? Против России уже введено немало санкций в отношении различных сфер. Нельзя говорить, что санкционный механизм исчерпан. Вероятно, эти эксперты думают не так, как в Евросоюзе и США. То, что я слышу от Запада, то там думают по-другому. Санкционный механизм против России не исчерпан.

– А нет намека, какие сферы санкции могут задеть теперь?

– Вы хотите от меня очень много. Я сказал то, что знаю, как работают на Западе и как они понимают ситуацию, и глубже поняли Россию в целом, чем это было 5 лет тому назад. Российская пропаганда, на которую потрачены сотни миллионов долларов, оболванивала не только украинцев. Она это делала и в Европе и вне ее. Вмешивалась везде. Запад понял, что Россия никогда не будет придерживаться норм международного права, цивилизационных принципов жизни европейского и мирового демократического порядка. Не будет. Такова философия этой страны. Договориться с ней мы не можем. И не потому, что мы не хотим.

Это можно сделать только в одном случае – Украина соглашается со всем, что они предлагают. Как только Украина занимает позицию национального интереса – сразу начинается система давления, лжи, используется пятая колонна.

Вот я коренной украинец и хочу, чтобы я, идя из этой жизни, знал, что Украина является живым государством, улучшает жизнь, управление и не слушает различных баек, экспертов и толкователей. А то, просматривая разные телеканалы, скоро сделаю вывод, что экспертов, советников и толкователей у нас будет больше, чем самих украинцев.