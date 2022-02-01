'Теперь мы ничего не боимся': Daily Mail показала, что агрессия России сделала с Авдеевкой

Британское издание Daily Mail на фоне разговоров о новой угрозе вторжения России в Украину показало репортаж из прифронтового города Авдеевка, который был освобожден Вооруженными Силами Украины в 2014 году, однако до сих пор страдает от обстрелов террористов и разрухи, которую принес когда-то "русский мир". Отмечается, что кремлевское вмешательство в Украину оставило в городе глубокие "шрамы" войны, навсегда изменило жизни тысяч украинских семей и заставило многих начинать свою жизнь с нуля.

Материал был опубликован в воскресенье, 30 января, журналистом и бывшим спичрайтером премьер-министра Дэвида Кэмерона Айаном Бирреллом. Он пообщался с местными жителями и поделился впечатлениями от увиденной картины.

Биррелл отметил, что многие дома в Авдеевке – разрушены, а дорожные знаки изрешечены пулями. Некогда многоквартирные жилые дома лежат рухнувшими кучами, затянутыми толстым слоем снега. Другие зияют дырами в крышах от снарядов, у них заколочены окна и выбиты стекла.

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"Некоторые улицы Авдеевки окаймлены лесом, куда когда-то летом стекались семьи за грибами, а дети ходили купаться в маленьком местном озерце. Сегодня там стоят предупреждающие знаки о закопанных минах, а совсем рядом слышны звуки близкого обстрела. Этот город выдержал 8 лет на границе с линией огня. За это время он потерял практически половину своего населения", – сказано в статье.

Авдеевка, где на сегодня проживает около 20 000 человек, находится всего в 91 м от боевых позиций. Там находятся украинские воины, которые противостоят поддерживаемым Россией террористам так называемой "Донецкой Народной Республики".

"Сегодня Авдеевка является напоминанием о том, как силы Кремля, находясь в соседней стране, вызывают хаос и страдания", – сказано в статье.

Журналисты издания провели несколько дней в Авдеевке, чтобы понять, как живут те, кто был вынужден остаться и кому некуда было уехать. Многие из них живут в практически разрушенных строениях, где отсутствуют элементарные условия. В основном это люди старшего возраста.

Они рассказали, что встретились с 82-летним бывшим шахтером, который живет со своей женой в конце дороги, ведущей к линии огня. При этом мужчина сообщил, что часто ночами слышит обстрелы.

У его дома почти нет крыши, взрывом повреждена одна из стен дома. А окна последние пять лет были заколочены. Пожилая пара не может позволить себе восстановить стекла. Рядом с его домом – поваленная на землю после бомбежки линия электропередач.

Однако не смотря на трагедию, мужчина и его жена продолжают ухаживать за клочком земли возле дома. Они сажают картошку, выращивают фруктовые деревья и тюльпаны.

Старик рассказал, что знает о том, что конфликт может возобновиться с новой силой, однако подчеркнул, что "уже ничего не боится". Такие слова журналисты услышали от местных жителей несколько раз.

Также журналисты встретились с Галиной, которая живет в городе с прикованным к постели мужем. Она рассказала, как однажды в ее сад попала ракета, выбив все окна, и что ее дочь, которая жила в соседнем доме, оказалась на улице после того, как тот был разрушен ударом.

"Мы все еще слышим обстрелы. Меня это очень волнует", – сказала она.

"Раньше мы прятались в подвале или падали на землю, а теперь просто сидим и ждем, надеясь, что это закончится", – добавила женщина.

50-летняя Оксана Долженко, разведенная мать двоих детей, сказала, что боевые действия стали "ужасными" для детей, подробно рассказав, как она привела свою младшую дочь в свой первый день в школе после того, как ночью та пряталась от обстрелов в их подвале.

"Ей было всего шесть лет, когда началась война. Что она видела в своей жизни, кроме войны?" – поделилась женщина.

Другая украинка рассказала, что видела, как бомба попала в магазин: "Все люди бежали, кричали и прятались под машинами. Это был кошмар".

"Это яркое свидетельство об отвратительном воздействии махинаций Путина на простых людей, единственное реальное желание которых – мирная и благополучная жизнь", – написал автор материала.

Напомним, 29-30 июля 2014 года, Вооруженные Силы Украины совместно с бойцами "Правого сектора" в ходе блестяще проведенной операции освободили от оккупантов Авдеевку. Освободительную операцию провели военные 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады "Холодный Яр" совместно с бойцами "Правого сектора". На вооружении украинцев было три танка и пять БМП-2. Сначала украинские бойцы дошли до центра города, взяли под контроль исполком и отделение милиции. Далее украинские военные объехали большую часть Авдеевки и нашли брошенный склад боеприпасов: в спешке сбегающие террористы "ДНР" мало что успели вывезти из города. При этом бои на окраинах Авдеевки продолжаются и сегодня.

За время обороны города Украина потеряла около ста военных, еще сотни бойцов были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The Times посвятил статью украинке-матери троих детей, которая готова стрелять по врагу. Марьяна Жагло вступила в ряды территориальной обороны и вооружилась охотничьей винтовкой.