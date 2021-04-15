Судей КСУ ожидают выговоры и штрафы: в Раде одобрили законопроект о конституционной процедуре

В Верховной Раде 238 голосами поддержали в первом чтении законопроект о конституционной процедуре. В частности, если раньше санкция в отношении судей Конституционного суда была только одна – увольнение, то теперь наказывать судей предлагают выговорами, предупреждениями и штрафами.

Что предусматривает законпороект и к каким рекомендациям Венецианской комиссии прислушались в комитете по вопросам правовой политики узнал OBOZREVATEL.

Что меняет законопроект в работе КСУ

Документ предусматривает изменение процедурной деятельности в работе Конституционного суда по принятию решений, возможности отказаться от принятых решений и привлечения судей к ответственности. Документ сразу не был поддержан парламентом, потому находился в комитете по вопросам правовой политики на доработке.

В коменатри OBOZREVATEL член комитета, представитель ВРУ в КСУ нардеп Ольга Совгыря рассказала к каким рекомендациям Венецианской комиссии прислушались депутаты.

"Сейчас ситуация заключается в том, что есть единственная санкция, которая может быть применена к судье КСУ – это увольнение. Венецианская комиссия рекомендовала нам расширит перечень санкций и добавить туда предупреждение, выговор, вычет части зарплаты на полгода и на год. Мы прислушались к этой рекомендации", – сказала Совгыря.

Кроме того, законопроект предусматривает:

единственной формой производства будет устная, чтобы граждане понимали, что происходит в КСУ,

предлагается не менять существующий порядок принятия решения – для этого нужно 10 голосов судей, а предлагалось увеличить количество до 12,

вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей и тому подобное.

"Была учтена еще одна рекомендация Венецианской комиссии. Может быть ситуация, когда голос судьи был решающим при принятии определенного решения, а затем судья осужден за получение взятки в этом деле. Мы предполагаем, что в этой ситуации Конституционный суд может отступить от своей прежней позиции и соответственно ее изменить, ведь очевидно, что решение принималось незаконным способом", – добавила Совгыря.

Законопроект положительно оценили в Центре политико-правовых реформ (ЦППР), а некоторые несогласованности называют незначительными. В частности отмечается, что такие нормы можно было не подавать отдельным законом, а внести изменения уже в ЗУ "О КСУ".

"Мы в целом оцениваем положительно само содержание законопроекта. Рекомендации Венецианской комсисии, на мой взгляд, на 90% учтено. Что важно, было учтено не увеличивать количество голосов для принятия решения Большой палатой КСУ. Увеличение, которое предлагалось, могло привести к сложностям в принятии любых решений КСУ", – сказала OBOZREVATEL член правления ЦППР Юлия Кириченко.

Что предшествовало законопроекту

Соответствующий документ начал разрабатываться ВРУ на решение "конституционного кризиса". Считается, что он начался 27 октября 2020, когда КСУ признал неконституционной статью, которая отвечает за ложь в декларациях. Уголовную ответственность за такие действия в парламенте решили вернуть, и 15 апреля 2021 на рассмотрение внесли соответствующий законопроект.

В общем по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского от Венецианской комиссии поступало несколько выводов о состоянии антикоррупционного законодательства страны. Было и решение Зеленского об увольнении всех судей Конституционного суда, но глава государства отозвал свою инициативу.

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