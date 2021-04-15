Суддів КСУ очікують догани і штрафи: у Раді схвалили законопроєкт про конституційну процедуру

У Верховній Раді 238 голосами підтримали в першому читанні законопроєкт про конституційну процедуру. Зокрема, якщо раніше санкція щодо суддів Конституційного Суду була лише одна – звільнення, то тепер карати суддів пропонують доганами, попередженнями і штрафами.

Що передбачає законопроєкт та до яких рекомендацій Венеційської комісії дослухалися в комітеті з питань правової політики, дізнався OBOZREVATEL.

Що змінює законопроєкт у роботі КСУ

Документ передбачає зміну процедурної діяльності в роботі Конституційного Суду щодо ухвалення рішень, можливості відмовитися від ухвалених рішень та притягнення суддів до відповідальності. Документ відразу не був підтриманий парламентом, тому був у комітеті з питань правової політики на доопрацюванні.

У коменатрі OBOZREVATEL членкиня комітету, представниця ВРУ в КСУ нардепка Ольга Совгиря розповіла, до яких рекомендацій Венеційської комісії дослухалися депутати.

"Зараз ситуація полягає в тому, що є єдина санкція, яка може бути застосована до судді КСУ – це звільнення. Венеційська комісія рекомендувала нам розшири перелік санкцій і додати туди попередження, догану, вирахування частини зарплати на пів року і на рік. Ми дослухалися до цієї рекомендації", – сказала Совгиря.

Окрім того, законопроєкт передбачає:

єдиною формою провадження буде усна, щоб громадяни розуміли, що відбувається в КСУ,

пропонується не змінювати наявний порядок ухвалення рішення – для цього потрібно 10 голосів суддів, а пропонувалося збільшити кількість до 12,

запроваджуються більш гнучкі правила викладення суддями КСУ окремих думок тощо.

"Була врахована ще одна рекомендація Венеційської комісії. Може бути ситуація, коли голос судді був вирішальним під час ухвалення певного рішення, а потім суддя засудженний за отримання хабаря в цій справі. Ми передбачаємо, що в цій ситуації Конституційний Суд може відступити від своєї попередньої позиції і відповідно її змінити, бо очевидно, що рішення ухвалювалося в незаконний спосіб", – додала Совгиря.

Законопроєкт позитивно оцінили в Центрі політико-правових реформ (ЦППР), а деякі неузгодженості називають незначними. Зокрема наголошують, що такі норми можна було не подавати окремим законом, а внести зміни вже в ЗУ "Про КСУ".

"Ми загалом оцінюємо позитивно сам зміст законопроєкту. Рекомендації Венеційської комісії, на мій погляд, на 90% враховано. Що важливо, було враховано не збільшувати кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Збільшення, яке пропонувалося, могло призвести до складностей в ухваленні будь-якого рішення КСУ", – сказала OBOZREVATEL членкиня правління ЦППР Юлія Кириченко.

Що передувало законопроєкту

Відповідний документ почав опрацьовуватися ВРУ на вирішення "конституційної кризи". Вважається, що вона розпочалася 27 жовтня 2020 року, коли КСУ визнав неконституційною статтю, яка відповідає за брехню в деклараціях. Кримінальну діяльність за такі дії у парламенті вирішили повернути, і 15 квітня 2021 року на розгляд внесли відповідний законопроєкт.

Загалом на прохання Президента України Володимира Зеленського від Венеційської комісії надходило кілька висновків про стан антикорупційного законодавства країни. Було і рішення Зеленського про звільнення всіх суддів Конституційного Суду, але глава держави відкликав свою ініціативу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: