Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото, видео и все подробности

В пятницу, 30 июля, Киевский апелляционный суд Киева принял решение о мере пресечения народному депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Суд оставил политику круглосуточный домашний арест на два месяца до 7 сентября.

Как сообщает OBOZREVATEL, из зала суда велась онлайн-трансляция. На судебном процессе прокурор Руслан Ижук назвал доводы стороны защиты Медведчука абсурдным и заявил, что адвокаты занимаются манипулированием и подменой понятий в суде.

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Сторона обвинения также заявила, что политик может на свободе влиять на свидетелей. По их словам, в деле есть тайный эпизод и документ от разведки, но на нем гриф "тайно".

20 июля суд перенес рассмотрение жалобы депутата Медведчука на домашний арест. Суд взял дополнительное время на изучение материалов дела.

Ранее 9 июля Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Отметим, что Медведчук жаловался на ограничения, связанные с домашним арестом. С его слова, он не может в полной мере заниматься депутатскими обязанностями.

Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих государственную тайну;

создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.

Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.