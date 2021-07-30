Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото, видео и все подробности

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото, видео и все подробности

В пятницу, 30 июля, Киевский апелляционный суд Киева принял решение о мере пресечения народному депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Суд оставил политику круглосуточный домашний арест на два месяца до 7 сентября.

Как сообщает OBOZREVATEL, из зала суда велась онлайн-трансляция. На судебном процессе прокурор Руслан Ижук назвал доводы стороны защиты Медведчука абсурдным и заявил, что адвокаты занимаются манипулированием и подменой понятий в суде.

Медведчук прибыл в суд
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Сторона обвинения также заявила, что политик может на свободе влиять на свидетелей. По их словам, в деле есть тайный эпизод и документ от разведки, но на нем гриф "тайно".

20 июля суд перенес рассмотрение жалобы депутата Медведчука на домашний арест. Суд взял дополнительное время на изучение материалов дела.

Медведчук на суде

Ранее 9 июля Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Отметим, что Медведчук жаловался на ограничения, связанные с домашним арестом. С его слова, он не может в полной мере заниматься депутатскими обязанностями.

Прокуратура на суде по делу Медведчука

Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

  • признание российской оккупации Крыма;

  • содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

  • попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

  • раскрытие сведений, содержащих государственную тайну;

  • создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Печерский районный суд по делу Медведчука назначил одиозному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты оспорили это в суде второй инстанции.

  • 21 мая Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и оставил ее без изменения.

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