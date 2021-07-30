Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото, видео и все подробности
В пятницу, 30 июля, Киевский апелляционный суд Киева принял решение о мере пресечения народному депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Суд оставил политику круглосуточный домашний арест на два месяца до 7 сентября.
Как сообщает OBOZREVATEL, из зала суда велась онлайн-трансляция. На судебном процессе прокурор Руслан Ижук назвал доводы стороны защиты Медведчука абсурдным и заявил, что адвокаты занимаются манипулированием и подменой понятий в суде.
Сторона обвинения также заявила, что политик может на свободе влиять на свидетелей. По их словам, в деле есть тайный эпизод и документ от разведки, но на нем гриф "тайно".
20 июля суд перенес рассмотрение жалобы депутата Медведчука на домашний арест. Суд взял дополнительное время на изучение материалов дела.
Ранее 9 июля Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Отметим, что Медведчук жаловался на ограничения, связанные с домашним арестом. С его слова, он не может в полной мере заниматься депутатскими обязанностями.
Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:
признание российской оккупации Крыма;
содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);
попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;
раскрытие сведений, содержащих государственную тайну;
создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
Печерский районный суд по делу Медведчука назначил одиозному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты оспорили это в суде второй инстанции.
21 мая Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и оставил ее без изменения.