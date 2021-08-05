Суд не определил, кто будет охранять Чауса, новый побег вероятен – журналист

Высший антикоррупционный суд принял решение относительно меры пресечения для коррупционера Николая Чауса и поместил его под круглосуточный домашний арест. Однако суд не определил, кто будет охранять подозреваемого – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) или Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, комментируя решение ВАКС. По словам журналиста, вероятно, НАБУ и СБУ будут охранять Чауса совместно.

Бутусова удивило слишком мягкое решение суда. Он напомнил, что в марте 2017 Чауса тоже отправляли под домашний арест и именно тогда он сбежал из квартиры. Однако беглеца снова отправили домой.

Учитывая это, возникает впечатление, что судью хорошо "попросили" принять именно такое решение, отметил Бутусов.

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"Видимо, с Чаусом все же выстраиваются определенные договоренности, чтобы держать его под постоянным контролем СБУ и не допустить разглашения Чаусом информации об обстоятельствах его похищения и пребывания в неизвестном месте последние четыре месяца", – предположил журналист.

В то же время важный вопрос о том, кто именно будет охранять Чауса – НАБУ или СБУ, остается открытым.

"Очевидно, этот вопрос будет решаться на уровне руководства двух правоохранительных органов. По данным наших источников, охрана Чауса может осуществляться совместно двумя структурами. В этом случае имеет значение именно ближний круг охраны, который непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег, который, судя по прошлому, весьма вероятен.", – написал Бутусов.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест. Чауса также обязали круглосуточно носить электронный браслет.

Как сообщал OBOZREVATEL :

3 апреля 2021 стало известно о похищении в Молдове Николая Чауса, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

30 июля правоохранители получили сообщение от местного жителя села Мазуровка Винницкой области, что тот якобы видел человека, похожего на Чауса. Позже в сети появились кадры, как патруль НАБУ пытается остановить служебный транспорт СБУ с требованием передать им задержанного экс-судью.

Но в СБУ опровергли "похищение" Чауса. В ведомстве заявили, что он находится в плохом состоянии и получает медпомощь.