Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн. Все подробности

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. На данный момент он находится под домашним арестом.

Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил адвокат нардепа Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что Медведчук не нарушает домашний арест, а значит по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

"Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?" – написал Кузьмин.

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По словам адвоката, Медведчук не сможет перечислить нужную сумму, даже если ее соберет, поскольку решением СНБО на него наложены санкции, запрещающие осуществлять любые финансовые операции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктору Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину и заключении соответствующих договоров с террористическими формированиями "ДНР" и "ЛНР".

Отметим, что 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Медведчуку по подозрению в государственной измене. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.