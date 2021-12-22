Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за риска агрессии РФ – СМИ

В связи с размещением войск Российской Федерацией около границы с Украиной в НАТО якобы приняли решение повысить оперативную готовность своих Сил быстрого реагирования. Речь идет о 40 тысячах военнослужащих.

В соответствии с этим оперативная группа высокой степени боеготовности должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней. Об этом сообщает издание WELT со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

Сообщается, что многонациональные Силы быстрого реагирования в настоящее время возглавляет Турция. В 2023 году Германия возьмет на себя руководство этим подразделением.

Другие подразделения НАТО, такие как спецназ или логисты, также были переведены в режим повышенной готовности, так что в случае кризиса они тоже должны быть готовы к переезду гораздо быстрее. Операционная готовность, в частности, касается периода, в течение которого аварийные службы, включая военную технику, должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами.

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По информации WELT, соответствующее решение на прошлой неделе принял Североатлантический совет, в котором представлены все страны-члены.

Напомним, российские власти потребовали от США и НАТО гарантий, что Украина никогда не станет членом Альянса, а Вашингтон не создаст военные базы на территориях постсоветских стран и не будет разворачивать ядерное оружие за границей.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Альянса имеют единою позицию относительно России, которая основана на сдерживании и защите. В то же время они готовы к диалогу со страной.