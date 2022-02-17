Стоит около 100 тысяч евро: откуда у Путина взялся стол для переговоров, вызвавший волну мемов

Огромный белый стол, который президент России Владимир Путин использовал для переговоров сначала с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а после с канцлером Германии Олафом Шольцом, стал источником шуток в сети. Как выяснилось, его сделали еще 25 лет назад.

Как сообщает итальянское издание Сorriere, автором столь примечательного предмета мебели оказался итальянец Ренато Полонья из Канту (Комо), который возглавляет компанию Oak. Он создал длинный стол, не задумываясь о дистанции, поскольку о пандемии тогда даже не догадывались (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Полоньи, он сразу узнал на кадрах из Кремля стол, над которым работал. Также мастер отметил, что это не единственная его работа, которую у него купили представители российской власти.

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"Действительно. Я узнал его, как только увидел. Я горжусь этим, всегда волнуюсь, когда вижу, что моя работа находится на фоне чего-то важного. Я надеюсь, что это принесет удачу", – сказал он.

Относительно самого стола, итальянец рассказал, что тот шесть метров в длину и 2,60 в ширину. Он сделан из дерева и покрыт белым лаком и сусальным золотом. Также на нем вручную выполнены декоративные элементы.

Мастер подчеркнул, что не создавал стол специально для переговоров политиков во время пандемии.

"Его длина не имеет ничего общего с пандемией. Я сделал стол 25 лет назад!" – подчеркнул он.

Говоря о своем сотрудничестве с Кремлем, Полонья рассказал, что сделал немало элементов мебели для президентской резиденции в России.

"Это было 7000 квадратных метров на двух этажах, включая Екатерининский зал, где проходила одна из встреч G8 в 1997 году. Это была моя полная работа под ключ. Мебель, полы, все корпуса освещения, камины, гипсовые потолки, мраморная отделка на стенах", – поделился мастер.

О том, сколько заработал на кремлевских заказах, уточнять мастер не стал, но отметил, что повторить точно такой же стол сегодня можно за 100 тысяч евро.

Вспоминая начало своего сотрудничества с русскими, итальянец поделился, что на тот момент Россию возглавлял Борис Ельцин, а на него самого вышли через российское консульство.

Также мастер отметил, что имеет богатый опыт работы с арабскими странами.

"Я работал в резиденциях султанов в Малайзии. У меня были заказы с Ближнего Восток. Одно время у меня были заказы от Муаммара Каддафи и семьи Саддама Хуссейна. Также у меня есть ряд неполитических клиентов, которые просят у меня работы не для официальных зданий, а для частных домов, исторических зданий даже площадью 4-5 тысяч квадратных метров. В Монте-Карло, на Французской Ривьере, в Лондоне", – поделился мастер.

Он отметил в разговоре с журналистом, что видел в социальных сетях множество мемов, главным "героем" которых стал его стол.

"Я видел, что кто-то превратил его в качели – гениально. Кто-то еще поставил на него шест. Они даже превратили его в каток для керлинга. На данный момент можно сказать, что это стол, развивающий творческие способности", – подытожил Полонья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сеть высмеяла переговоры Шольца и Путина из-за длинного стола.