Стало известно, с кем Байден проведет первый телефонный разговор

Новый президент США Джо Байден проведет первый телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Разговор политиков запланирован на пятницу, 22 января. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на нового пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

Отмечается, что два лидера обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL.

Кроме того, пресс-секретарь пообещала восстановить ежедневные брифинги в Белом доме, которые были приостановлены во время каденции Дональда Трампа. Она добавила, что очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джо Байден в первый день на должности подписал ряд законов, многие из которых отменили указы бывшего американского главы Дональда Трампа.