Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена

Юрий Сергиенко Политика 23:14, 11.01.2021 Обновлено: 23:23, 11.01.2021

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу". По словам Ельченко, церемония вступления в должность не связана со встречами с другими иностранными лидерами.

Посол отметил, что в другие годы на инаугурацию приглашались послы, аккредитованные в США, поэтому сейчас протокол не изменился.

Владимир Ельченко.
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"Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", – уточнил он.

В свою очередь в пресс-службе посольства Украины в США добавили, что инаугурационный комитет проинформировал все иностранные диппредставительства в Вашингтоне, что изменений в этом году не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии.

Новый президент выразил довольство таким решением республиканца.

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